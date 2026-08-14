Grecii au ieșit la proteste în Pireu după ce o navă din Israel a acostat în port. Ce le-au strigat celor de la bord

1 minut de citit Publicat la 20:05 14 Aug 2026 Modificat la 20:05 14 Aug 2026

Nava israeliană Crown Iris a fost întâmpinată cu proteste în portul grec Pireu. Foto: Profimedia Images

Nava de croazieră israeliană „Crown Iris” a stârnit furia localnicilor după ce a ajuns în orașul grec Pireu, notează vineri Euronews.

Sursa citată amintește că vasul respectiv s-a confruntat în mod repetat cu proteste în ultimul an, atunci când a acostat în porturi din Grecia.

„Crown Iris” este o navă de croazieră de lux operată de compania israeliană Mano Maritime, care poate primi la bord 2.000 de pasageri.

În Pireu, manifestanții s-au adunat în urma unui apel lansat de sindicate, dar și de organizații pro-palestiniene.

Ei au scandat lozinci în sprijinul Palestinei și împotriva Israelului, în timp ce poliția i-a împiedicat să se apropie de „Crown Iris”.

„Sunt infractori de drept comun și nu-i vrem în țara noastră”, a declarat unul dintre protestatari.

„Continuăm să sprijinim lupta palestinienilor pentru a avea propria lor patrie, pentru a trăi independent și liber și pentru a pune capăt genocidului la care sunt supuși”, a spus un altul.

Protestatarii cer ca guvernul grec să înceteze cooperarea cu Israelul

Potrivit organizatorilor, protestatarii cer ca Grecia să pună capăt oricărei forme de cooperare cu Israelul.

De asemenea, ei solicită guvernului grec să înceteze orice implicare în planurile Israelului în Orientul Mijlociu.

La nivel guvernamental, Grecia și Israelul au menținut în ultimii ani o relație strânsă, premierul elen Kyriakos Mitsotakis și omologul său israelian, Benjamin Netanyahu, având mai multe întâlniri.

În martie 2025, cei doi lideri au reafirmat „relația strategică” dintre țările lor și au discutat despre „aprofundarea în continuare a cooperării bilaterale, în special în domeniul apărării”, potrivit unui comunicat al biroului premierului grec.

Luna trecută, guvernul de la Atena a anunțat că a aprobat achiziționarea unui sistem de apărare antiaeriană în valoare de până la 3,5 miliarde de euro din Israel.