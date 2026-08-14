Carnagiu pe șosea în Mureș: trei oameni au murit după o coliziune cu trei autoturisme și un camion militar. Intervine elicopterul SMURD

1 minut de citit Publicat la 20:23 14 Aug 2026 Modificat la 20:23 14 Aug 2026

Elicopterul SMURD a fost mobilizat la locul accidentului. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Inspectoratul General de Aviație al MAI

Un accident rutier foarte grav, cu cel puțin trei persoane decedate și alte patru rănite a avut loc vineri după-amiază în localitatea Mihai Viteazu din județul Mureș, anunță Inspectoratul județean pentru Situații de Urgență (ISU).

În eveniment au fost implicate trei autoturisme și un autocamion militar.

"În urma accidentului rutier au rezultat șapte victime: trei victime încadrate în cod verde, o victimă încadrată în cod roșu, care a fost încarcerată, și trei victime încadrate în cod negru, respectiv doi adulți și un minor care au prezentat leziuni incompatibile cu viața", se arată în informarea transmisă de reprezentanții ISU Mureș.

Potrivit sursei citate, pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Sighișoara au fost solicitați să intervină în localitatea Mihai Viteazu, vineri, după producerea accidentului.

La fața locului au fost mobilizați pompierii militari cu autospeciala de descarcerare și o autospecială de intervenție dotată cu modul de descarcerare, precum și două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă, un echipaj SAJ și elicopterul SMURD.

Un minor, printre victimele decedate în Mureș

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Mureș au comunicat că accidentul a avut loc în jurul orei 17:10, pe drumul național DN 13 (E60), între localitățile Mihai Viteazu și Saschiz.

"Urmare a accidentului, o femeie de 27 de ani, un bărbat de 30 de ani, și un minor, de 3 ani, din Târgu Neamț, au decedat. De asemenea, un alt bărbat de 72 de ani, din Brașov, a suferit leziuni corporale, fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate", precizează informarea IPJ Mureș.

Polițiștii au demarat cercetări pentru infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Conform unor surse de la fața locului, accidentul s-a produs după ce unul dintre șoferii autoturismelor implicate a pierdut controlul mașinii.