Trupul tânărului britanic dispărut anul trecut, în Bucegi, a fost găsit de doi ciobani

George Smyth a dispărut pe 23 noiembrie 2025 în Munții Bucegi. Sursa colaj foto: Salvamont Brașov & Facebook/Radu Manta

Trupul neînsufleţit al lui George Smyth, tânărul britanic care a dispărut în urmă cu aproape nouă luni în Munţii Bucegi, a fost găsit de doi ciobani. "Aceşti oameni inimoși din Bucegi au dovedit încă o dată ce înseamnă seriozitatea și cunoașterea muntelui", a transmis meteorologul Radu Manta, vineri, pe social media. George Smyth avea 18 ani şi studia la Universitatea din Bristol, Anglia.

Originar din Newport, Shropshire, George Smyth a dispărut pe 23 noiembrie 2025, în timp ce făcea o drumeţie în Munții Bucegi. La două luni de la dispariţia acestuia, familia sa a transmis un mesaj emoţionant: "Când munții care l-au luat vor fi pregătiți să îi dea drumul, George va fi găsit, iar noi îl vom aduce acasă pentru a ne lua rămas-bun".

Vineri, 14 august 2026, la aproape nouă luni de la tragedie, trupul neînsufleţit al tânărului britanic a fost descoperit de Sorin și Sorinel, doi ciobani. Anunţul a fost făcut de meteorologul Radu Manta într-o postare pe Facebook.

"A fost găsit tânărul britanic dispărut în Munții Bucegi încă din iarnă, în zona Valea Gaura, fiind identificate rămășițele pământești. ​Un mare respect și mii de mulțumiri băieților Sorin și Sorinel! Acești ciobani, oameni inimoși din Bucegi au dovedit încă o dată ce înseamnă seriozitatea și cunoașterea muntelui", a scris Radu Manta pe contul său de Facebook, unde a publicat imaginea de mai sus.

La începutul anului, familia lui George Smyth a transmis un comunicat prin intermediul clubului de rugby la care juca acesta, în care își exprimă "durerea și tristețea imense că nu îl mai putem vedea, nu mai putem vorbi cu el și nu îl mai putem ține în brațe", au scris jurnaliştii de la BBC.

Sebastian Marinescu, directorul Salvamont Brașov și vicepreședinte al Salvamont România, a declarat anterior pentru BBC că tânărul de 18 ani "era dezorientat, epuizat fizic și prezenta deja semne de hipotermie" atunci când au primit apelul de urgență.

Căutările lui George Smyth au fost îngreunate în mod repetat de condițiile meteo severe, inclusiv de riscul de avalanșă.

Familia turistului britanic: "George a fost o persoană extraordinar de bună și altruistă"

Descriindu-l la începutul acestui ani, apropiaţii britanicului au spus: "George a fost o persoană extraordinar de bună și altruistă, extrem de loială prietenilor săi și plină de energie și entuziasm pentru tot ceea ce făcea. Nu vom uita niciodată caracterul unic al lui George. A adus atât de mult în viețile noastre și a avut un impact asupra lumii, în cei 18 ani ai săi, mai mare decât reușesc mulți oameni într-o viață mult mai lungă".