Alertă de drone, vineri, în Galaţi şi Tulcea. Oamenii au fost avertizaţi să se adăpostească vreme de 90 de minute

Autorităţile au trimis un nou mesaj Ro-Alert în Tulcea. FOTO: Getty Images

Autorităţile au emis, vineri, avertizări Ro-Alert în judeţele Galaţi şi Tulcea privind posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Oamenii au primit mesajele aproape de ora 12.00.

Locuitorii din cele două judeţe au fost sfătuiţi să rămână în interiorul locuințelor, departe de geamuri și de pereții exteriori sau să se adăpostească în beciuri sau alte adăposturi de protecţie civilă.

"Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul. Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamul şi pereţi exteriori. Durasa estimată: 90 de minute", se arată în avertizările Ro-Alert.

Drone găsite joi şi vineri, la Costineşti

O nouă dronă a fost descoperită, vineri dimineaţă, la Costineşti, după ce, joi, scafandrii au scos din apă un alt aparat de zbor, aproape de plajă. De această dată, fragmente din dronă erau agăţate într-un post de salvamar. Autorităţile au intervenit şi au luat resturile de dronă de pe plajă.

O nouă dronă a fost descoperită, vineri dimineaţă, la Costineşti, după ce, joi, scafandrii au scos din apă un alt aparat de zbor, aproape de plajă. De această dată, fragmente din dronă erau agăţate într-un post de salvamar. Autorităţile au intervenit şi au luat resturile de dronă de pe plajă.

Drona care plutea joi dimineaţă în apropierea plajei de la Costineşti a fost scoasă din apă de scafandri. Specialiştii au verificat-o şi au aflat că aparatul de zbor nu transporta material explozibil. Drona a fost ridicată de Garda de Coastă, iar plaja era izolată, joi. Accesul turiştilor în zonă era interzis.

Tot joi, autorităţile au transmis şi două mesaje Ro-Alert, tot pentru drone.