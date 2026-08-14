O dronă s-a prăbușit în Tulcea. A explodat și a provocat un incendiu. Nu a fost detectată de radarele Armatei: „Zbura la înălțime mică”

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

O dronă s-a prăbușit, vineri dimineață, în localitatea Luncavița, județul Tulcea, la cinci kilometri de frontiera cu Ucraina, a anunțat Ministerul Apărării. Drona nu a fost detectată anterior de radarele MApN, deoarece a zburat la o altitudine mică, potrivit ministerului. Aeronava fără pilot a explodat și a provocat un incendiu, au mai precizat autoritățile.

ACTUALIZARE: Autoritățile nu au găsit deocamdată locul unde s-a prăbușit drona. Locația indicată inițial prin apelul la 112 de la ora 11:40 s-a doveit a fi greșită.

„Zona Cetățuia a fost transmisă ca și locație. (...) Când au ajuns, colegii mei nu au identificat nicio zonă incendiată, însă din informațiile pe care au reușit să le adune de la martori se pare că locul în care a căzut drona fiind o zonă deluroasă, e vorba de Munții Măcinului, ar fi cu totul în altă locație. S-au format echipe de căutare.

Până în acest moment nu avem raportate victime ori alte pagube materiale. În zonă nu se mai observă în niciun fel de incendiu, oricum, motiv pentru care în acest moment, după cum am zis, se caută cu exactitatea locul în care aceasta s-a prăbușit”, a declarat Dan Tănase, purtătorul de cuvânt al ISU Tulcea.

Purtătorul de cuvânt a amintit că la momentul incidentului era în vigoare o alertă aeriană.

„Alerta aeriană a fost declarată închisă la ora 12:30. Populația a fost informată. Îi rugăm pe locuitorii din Tulcea încă o dată să țină cont de recomandările primite prin mesajele RO-ALERT și cel mai importan să nu dezactiveze această funcție a mesajelor RO-ALERT, chiar dacă deranjează, chiar dacă acestea se repetă și revin de fiecare dată cu aceleași recomandări. Este important să fim pregătiți pentru că totuși suntem la graniță cu Ucraina, o țară aflată în conflict cu Rusia”, a mai declarat Dan Tănase.

--Știrea inițială--

„Drona s-a prăbușit într-o zonă împădurită și, din informațiile preliminare, nu a provocat victime sau pagube materiale. O echipă a Ministerului Apărării Naționale, cu un elicopter IAR PUMA 330 SOCAT, va cerceta zona”, a transmis MApN.

Ministerul Apărării a anunțat că incidentul a fost semnalat la 112. A avut loc și o explozie, urmată de un incendiu, potrivit autorităților.

„Ministerul Apărării Naționale a fost informat vineri, 14 august, cu privire la semnalarea, prin apel la numărul unic de urgență 112, a unei drone căzute în zona localității Luncavița, județul Tulcea, la cinci kilometri de frontiera cu Ucraina. Din datele disponibile până în acest moment, ținta aeriană nu a fost detectată de sistemele de supraveghere radar ale MApN, aceasta evoluând la o înălțime foarte mică”, a precizat MApN.

Autoritățile din Tulcea au precizat că drona s-a prăbușit în apropierea localității Luncavița, în zona Cetățuia, zona carierei.

„În urma prăbușirii a rezultat o explozie urmată de un incendiu motiv pentru care către locul evenimentului un echipaj format din 5 subofițeri din cadrul Secției de Pompieri Măcin intervin cu o autospecială de stingere.

La ora 11:45 Centrul Național Militar de Comandă a notificat IGSU despre faptul că pentru zona de nord a județului Tulcea este instituită alertă aeriană, motiv pentru care a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru avertizarea și informarea populației”, a transmis IGSU.

Alertă de drone, vineri, în Galaţi şi Tulcea

Autorităţile au emis, vineri, avertizări Ro-Alert în judeţele Galaţi şi Tulcea privind posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Oamenii au primit mesajele aproape de ora 12.00.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul. Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamul şi pereţi exteriori. Durasa estimată: 90 de minute”, se arată în avertizările Ro-Alert.

De asemenea, o nouă dronă a fost descoperită, vineri dimineaţă, la Costineşti, după ce, joi, scafandrii au scos din apă un alt aparat de zbor, aproape de plajă. De această dată, fragmente din dronă erau agăţate într-un post de salvamar. Autorităţile au intervenit şi au luat resturile de dronă de pe plajă.

Alertă a fost și în Letonia, unde o dronă, care a pătruns neautorizat în spațiul aerian al țării, a fost doborâtă de avioane de luptă.