Alertă în spațiul NATO: O dronă a intrat în Letonia și a fost doborâtă de avioane de luptă

<1 minut de citit Publicat la 07:56 14 Aug 2026 Modificat la 08:23 14 Aug 2026

O dronă a intrat în spaţiul aerian al Letoniei. Foto: Getty Images

O dronă a intrat în spaţiul aerian al Letoniei şi a fost doborâtă de avioane de luptă ale unei ţări partenere din NATO, a anunţat vineri armata letonă, potrivit Agerpres.

Alerta aeriană a fost ridicată după interceptarea dronei, a precizat armata pe X. Anterior, autorităţile letoniene le ceruseră oamenilor din întreaga ţară să evite ieşirile şi să se adăpostească, relatează dpa.

Armata nu a precizat iniţial originea dronei, dar a anunţat că o dronă străină a pătruns în spaţiul aerian leton ca urmare a activităţii de război electronic desfăşurate de Rusia în regiunea Balvi.

Această informaţie sugerează că ar putea fi vorba despre o dronă ucraineană deviată de la curs de interferenţele electronice ruseşti.

Nu era clar imediat ce avioane de luptă au doborât drona. Ţările membre NATO asigură prin rotaţie supravegherea spaţiului aerian al Estoniei, Letoniei şi Lituaniei, state în care ţările mai mari ale Alianţei furnizează avioanele de luptă.

Letonia, membră NATO şi a Uniunii Europene, are aproximativ 1,9 milioane de locuitori şi se învecinează cu Rusia la est. Atât Rusia, cât şi Ucraina folosesc pe scară largă drone în războiul din Ucraina