10.000 de persoane câştigă peste 1 milion de lei pe an în Republica Moldova. De unde le vin banii

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Potrivit unui raport al Serviciului Fiscal de Stat din Moldova, aproape 10.000 de persoane câștigă peste un milion de lei pe an în ţara vecină. Numărul acestor oameni a ajuns la 9.643, cu 1.624 mai mult față de 2024 și cu 3.229 mai mult față de 2023, notează Moldova 1. Cel mai tânăr milionar are 16 ani, iar cel mai în vârstă are 88 de ani.

Cea mai mare parte a veniturilor declarate de milionarii din Moldova provine din dividende. Acestea sunt urmate de salarii, veniturile din transmiterea în posesie sau folosință a proprietăților, alte drepturi și venituri reținute anticipat la sursă.

Dintre milionarii moldoveni, 5.000 au venituri cuprinse între 1 și 2 milioane de lei pe an. Alte 2.992 de persoane câștigă între 2 și 4 milioane de lei, 698 - între 4 și 6 milioane, 464 - între 6 și 10 milioane, iar 484 de persoane câștigă mai mult de 10 milioane de lei pe an.

Cel mai mare venit declarat de o singură persoană fizică în 2025 a fost de 169,6 milioane de lei. Din totalul de 9.643 de milionari, 6.622 sunt bărbați și 3.021 sunt femei, mai notează sursa amintită.

În cazul persoanelor fizice, veniturile declarate au însumat 144,8 miliarde de lei, dintre care salariile au reprezentat 73,5%. Raportul indică și creșteri ale veniturilor din dividende și din creșterea de capital.