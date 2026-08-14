S-a aflat de ce s-a spart geamul avionului Ryanair în care un pasager a fost aspirat afară: a fost lovit de bucăți din motor

Incidentul din 10 iulie 2026 a avut loc după ce o pală a ventilatorului motorului s-a rupt. Foto: colaj Facebook/ Ljubiša Karović/ Hepta

La aproape două luni de la incidentul teribil, anchetatorii au stabilit de ce s-a spart geamul unui avion Ryanair, provocând aspirarea parțială a unui pasager. Potrivit raportului citat de BBC, bucăți din motorul aeronavei s-au desprins și s-au lovit de fereastră. Impactul a fost atât de puternic încât geamul s-a spart.

Ancheta Consiliului Național pentru Siguranța Transporturilor din SUA (NTSB) a concluzionat că incidentul din 10 iulie 2026 a avut loc după ce o pală a ventilatorului motorului s-a rupt, la scurt timp după decolarea avionului care efectua o cursă din Grecia către Germania.

Capul și umărul drept ale sârbului Ljubisa Karović au fost aspirate prin geamul avionului, acesta fiind „grav rănit și în stare de șoc”. Soția lui, Svetlana Grković Maksimović, a povestit atunci că ea și alți doi pasageri l-au ținut pe bărbat de picioare minute în șir.

„Soţul meu stătea chiar lângă fereastră. Din fericire, avea centura de siguranţă - centura i-a salvat viaţa. Am reacționat imediat și i-am prins picioarele. M-am gândit: 'Dacă murim, murim împreună' Pentru mine este important că este în viață...mâna lui este afectată în mod deosebit de grav și are arsuri. Nu poate comunica, nu își amintește întregul eveniment”, a povestit Svetlana Maximovic.

Concluziile anchetei NTSB

NTSB a mai precizat că avionul care efectua cursa de la Salonic la Memmingen „a suferit o defecțiune a ventilatorului motorului nr. 2 (dreapta), în urma ruperii unei pale, în timpul urcării”.

„Echipajul a decis să revină la SKG (Aeroportul Internațional din Salonic), unde a aterizat fără probleme”, a mai precizat NTSB.

NTSB a primit autoritate totală din partea autorităților elene să realizeze ancheta în zilele care au urmat incidentului.

Raportul prezintă, de asemenea, cronologia evenimentelor așa cum a fost relatată de echipajul de zbor, care a spus că a primit o alertă privind „vibrații puternice” ale motorului în timpul urcării.

Ca răspuns, piloții au redus puterea motorului și au efectuat o serie de verificări. După ce vibrațiile au încetat, echipajul a continuat urcarea cu pilotul automat, se arată în raport.

Ulterior însă, vibrațiile motorului s-au intensificat, iar echipajul a auzit o bubuitură puternică, ceea ce i-a determinat pe piloți să declare o urgență și să înceapă coborârea.

Însoțitorii de bord au spus că au auzit și au simțit vibrațiile și că au observat o cantitate mică de fum înainte ca măștile de oxigen să fie activate.

Unul dintre însoțitorii de bord a declarat că a observat apoi pasageri care cereau ajutor după ce un pasager a rămas „parțial blocat într-un geam deteriorat al cabinei”, întregul geam lipsind.

În luna mai, cu o lună înainte de incident, la motor au fost făcute inspecții cu ultrasunete, dar nu au fost identificate probleme.

Directorul Ryanair, Michael O'Leary, sugerase anterior că incidentul ar fi putut fi provocat de „lovirea motorului de un obiect străin”. Aeronava era operată de subsidiara Ryanair Malta Air.