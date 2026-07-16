De ce s-a spart geamul avionului Ryanair în timpul zborului și se poate repeta incidentul?

De ce s-a spart geamul avionului Ryanair în timpul zborului Foto:Hepta

Ljubisa Karović a fost la un pas să fie aspirat din scaun după ce geamul unui Boeing 737-800 s-a spart în timpul unui zbor din Grecia. Pentru cei care se tem de zbor, pare un scenariu desprins din cele mai negre coșmaruri, iar pentru ceilalți este ceva ce s-ar putea întâmpla într-un film de acțiune. Dar săptămâna trecută, cetățeanul sârb chiar a trăit o astfel de experiență.

Ljubisa Karović se afla la bordul unui zbor Ryanair–Air Malta care decolase din Salonic, Grecia, când geamul aflat lângă el s-a desprins din Boeingul 737-800, iar capul și umerii i-au fost trași în afara avionului. Soția lui și alți pasageri au reușit să îl țină în interior.

Dar cum s-a întâmplat acest lucru și se poate repeta? The Guardian a făcu o analiză amănunțită a incidentului și a expus concluziile.

Ce a provocat spargerea geamului?

Anchetatorii nu au confirmat încă detaliile, însă, potrivit relatărilor pasagerilor, geamul s-a spart după ce a fost lovit de fragmente rezultate în urma cedării motorului din dreapta, la aproximativ 4.900 metri altitudine.

Ryanair a declarat că zborul „s-a întors la Salonic la scurt timp după decolare, după ce un geam al cabinei pasagerilor s-a desprins în timpul zborului”.

Incidentul s-a produs deasupra Macedoniei de Nord, unde autoritățile au precizat că aeronava s-a întors din cauza „unei probleme la motorul din dreapta și a depresurizării cabinei”.

De ce nu a fost aspirat complet în afara avionului?

Pasagerii au povestit că Ljubisa Karović purta centura de siguranță, lucru care l-a ajutat enorm. Dar au existat și alți factori.

Avioanele de linie au geamuri relativ mici, iar corpul unui adult poate bloca fizic deschiderea atunci când un geam se desprinde. În plus, efectul maxim de aspirație durează doar o perioadă scurtă.

„Fluxul de aer apare brusc și încetează odată ce presiunea din cabină devine egală cu presiunea din exterior”, a explicat dr. Jason Knight, lector principal în mecanica fluidelor la Universitatea din Portsmouth.

Cât de frecvente sunt astfel de incidente?

Sunt extrem de rare, dar, din păcate, nu fără precedent.

Ultimul caz cunoscut în care un pasager a fost parțial aspirat printr-un geam spart — sau, mai corect spus, împins în afară de diferența de presiune din cabină — a avut loc în 2018, la bordul unui zbor Southwest Airlines între New York și Dallas. Deși ceilalți pasageri au reușit să o tragă înapoi în avion, Jennifer Riordan a murit ulterior.

Deși detaliile exacte ale incidentului Ryanair de săptămâna trecută nu au fost încă confirmate, primele informații indică faptul că fragmente desprinse din motorul avariat au spart geamul. Imagini publicate online par să arate lipsa unei pale a ventilatorului motorului.

Accidentul mortal al companiei Southwest s-a produs la un model similar de Boeing 737, echipat cu motoare CFM, după ce o pală a ventilatorului s-a rupt și a distrus geamul.

În 2024, un întreg panou de ușă s-a desprins de pe un Boeing 737 MAX al Alaska Airlines, însă, din fericire, locurile aflate lângă acesta erau neocupate.

În rest, piloții au fost cei mai aproape de a fi aspirați din avioanele moderne prin parbrizele sparte ale cabinei de pilotaj.

Este un miracol să supraviețuiești unui astfel de incident?

În incidentele recente, majoritatea persoanelor implicate au supraviețuit.

Karović este internat în spital și primește tratament pentru răni și traumă. Soția lui a declarat că acesta sângera pe nas și pe gură, avea o mână grav rănită și suferise arsuri prin frecare în timpul incidentului.

Un copilot al companiei Sichuan Airlines a suferit doar o fractură la încheietura mâinii după ce a fost parțial scos printr-un geam al unui Airbus A319 în China, la doar câteva săptămâni după accidentul Southwest din 2018.

În 1990, un pilot British Airways a fost ținut de picioare timp de 20 de minute după ce un panou al parbrizului s-a desprins la scurt timp după decolare. În mod remarcabil, acesta a supraviețuit, deși colegii îl crezuseră mort. Pilotul a suferit însă răni grave și traume psihologice.

„Hipoxia este unul dintre riscuri, trauma fizică este un altul, iar trauma psihologică reprezintă un al treilea risc, pentru că este un eveniment profund șocant”, a declarat dr. Simon Bennett, pilot și director al Unității pentru Siguranță și Securitate Civilă din cadrul Universității din Leicester. „Dar se poate supraviețui”.

Cine este cel mai expus riscului atunci când se desprinde un geam?

Persoanele aflate lângă geam și care nu poartă centura de siguranță sunt cele mai expuse, în special dacă sunt suficient de mici pentru a putea trece prin deschidere.

Cei aflați pe rândurile din față și din spate sunt, de regulă, protejați de scaune.

„Viteza maximă a fluxului de aer este chiar prin deschiderea geamului, astfel încât oricine se află foarte aproape și ar putea încăpea prin aceasta este expus riscului, însă astfel de incidente sunt foarte rare”, a spus Knight.

„Ușile sunt mult mai mari decât geamurile, astfel încât persoanele aflate lângă o ușă ar fi expuse unui risc mai mare, dar și acest tip de incident este extrem de rar”.

Cât de periculoase pot fi aceste incidente?

Avioanele sunt proiectate să reziste chiar și în cazul desprinderii unui geam, însă pierderea bruscă a presiunii poate provoca probleme grave dacă aeronava este veche sau nu a fost întreținută corespunzător.

Fuselajele vechi pot acumula numeroase microfisuri care, în urma unui șoc asupra structurii, pot deveni puncte de slăbiciune majore.

„Dacă ar fi fost o aeronavă foarte veche, de 25–30 de ani, acest lucru ar fi putut declanșa alte defecțiuni latente și s-ar fi putut produce o depresurizare explozivă, iar întregul avion s-ar fi putut pierde în câteva secunde”, a spus Bennett. „Întregul fuselaj se poate rupe”.

De ce se produc astfel de accidente?

Va fi nevoie de o anchetă oficială pentru a stabili exact ce s-a întâmplat în cazul zborului Malta Air, însă Bennett este îngrijorat de creșterea „exponențială” a externalizării activităților de producție și întreținere de către companiile aeriene.

„Istoria ne arată că punctul vulnerabil este întreținerea. Externalizarea face controlul calității mai dificil. Este mult mai greu să controlezi calitatea într-un sistem dispersat”.

Care este cea mai bună strategie și ce ar trebui să facă pasagerii dacă se desprinde un geam?

Singurele măsuri evidente de protecție împotriva unui eveniment atât de rar, dar extrem, sunt purtarea centurii de siguranță și evitarea locurilor de la geam, în special a celor situate pe rândurile aflate lângă motor sau imediat în spatele acestuia.

Nu este confirmat exact care geam s-a spart în incidentul Ryanair, însă acesta pare să fi fost în dreptul locurilor 12F, 14F sau 15F.

După ce faza inițială a depresurizării explozive s-a încheiat, riscul ca alte persoane să fie trase afară în timp ce încearcă să ajute este redus.

Cu toate acestea, experții recomandă ca pasagerii să urmeze întotdeauna instrucțiunile echipajului.

„Oamenii din cabina de pilotaj și însoțitorii de bord sunt profesioniști desăvârșiți, așa că urmați-le instrucțiunile întocmai”, a spus Bennett. „Nu tratați aceste lucruri cu superficialitate. Atunci când un membru al echipajului vă arată înainte de decolare cum se îmbracă vesta de salvare, ascultați cu mare atenție”.