Un geam al unui avion Ryanair care zbura spre Munchen s-a spart în timpul zborului. Un pasager a fost tras pe jumătate în afară

1 minut de citit Publicat la 12:06 10 Iul 2026 Modificat la 12:14 10 Iul 2026

Avion Ryanair. Foto: Hepta

Un hublou al unui avion Ryanair care zbura de la Salonic spre Munchen s-a spart în timpul zborului, iar un pasager a fost aproape tras în afara aeronavei, scrie CNN Grecia. O pasageră a povestit clipele de panică trăite.

Femeia a fost povestit că hubloul s-ar fi spart după ce a fost lovit de o bucată desprinsă din motor.

Incidentul s-a produs după aproximativ o oră de zbor. Pasagerul aflat lângă hubloul spart era un cetățean sârb în vârstă de 60 de ani.

BREAKING: Ryanair passenger reportedly saved from being sucked out the cabin after window fails during a flight from Thessaloniki to Memmingen.



According to local media Ryanair flight FR1879, a Boeing 737-8AS, returned safely to Greece on Friday after part of a damaged engine… pic.twitter.com/YPgRodjPFp — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 10, 2026

Martora, pe nume Christina, a declarat pentru Radio Thessaloniki că, în timpul zborului, s-a auzit brusc un zgomot puternic, asemănător exploziei unei anvelope. Imediat după aceea, hubloul de lângă locul ocupat de bărbat s-a spart.

"Ne-am dat seama imediat că s-a produs o depresurizare. Nu mai puteam respira, se auzeau țipete și strigăte. La început am crezut că cineva deschisese din greșeală ușa de urgență. Măștile de oxigen au căzut imediat", a povestit femeia, aflată încă în stare de șoc.

Ea a spus că pasagerii aflați lângă bărbat l-au prins și l-au tras înapoi în cabină.

"Din fericire, nu își desfăcuse centura. Jumătate din corp îi era în afara avionului", a spus pasagera.

Bărbatul a suferit o leziune la nivelul gâtului, însă, potrivit primelor informații, starea sa nu este gravă.

Potrivit informațiilor disponibile, pilotul și-a păstrat calmul și a reușit să întoarcă avionul în siguranță pe aeroportul "Makedonia" din Salonic.

Pasagerii au purtat măștile de oxigen pe durata revenirii la aeroport. Ulterior, ei au fost transportați la Munchen cu o altă aeronavă a aceleiași companii.