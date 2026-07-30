Autostrada Sibiu-Făgăraș (A13) prinde contur: Imagini cu turnarea asfaltului experimental pe unul dintre tronsoanele-cheie

1 minut de citit Publicat la 17:36 30 Iul 2026 Modificat la 17:36 30 Iul 2026

Această etapă e necesară pentru verificarea comportamentului mixturilor asfaltice. FOTO: Captură video/Cristian Pistol/Facebook

Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunțat că lucrările pe Autostrada Sibiu-Făgăraș (A13) avansează. Potrivit acestuia, constructorul a început asfaltarea experimentală pe Tronsonul 3, între Arpașu de Jos și Sâmbăta de Sus, pe un sector de 260 de metri.

Această etapă e necesară pentru verificarea comportamentului mixturilor asfaltice, a anunțat directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

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„Testele sunt necesare pentru stabilirea celei mai bune soluții a pachetului de mixturi care va fi așternut ulterior pe întreaga autostradă”, a transmis Cristian Pistol.

Dacă rezultatele testelor vor fi conforme, constructorul va continua vineri asfaltarea propriu-zisă pe aproximativ 1,5 kilometri, pe sectoarele unde lucrările de terasamente sunt deja pregătite.

Autostrada Sibiu-Făgăraș are în prezent lucrări active pe toate cele patru tronsoane, stadiul fizic al execuției fiind cuprins între 17,77% și 44%.

Tronsonul 1, Boița (Autostrada Sibiu-Pitești) – Avrig – Mârșa (DJ105G), cu o lungime de 14,25 kilometri, are un stadiu fizic de 17,77%.

Tronsonul 2, Avrig – Mârșa (DJ105G) – Arpașu de Jos (DN1), cu o lungime de 19,92 kilometri, a ajuns la un stadiu de execuție de 40%.

Tronsonul 3, Arpașu de Jos (DN1) – Sâmbăta de Sus (DJ105B), cu o lungime de 17,61 kilometri, este cel mai avansat, cu un stadiu fizic de 44%.

Tronsonul 4, Sâmbăta de Sus (DJ105B) – municipiul Făgăraș, inclusiv drumul de legătură cu DN1, are o lungime totală de 21,92 kilometri și un stadiu fizic de 27,64%.

Cele patru tronsoane ale Autostrăzii Sibiu-Făgăraș însumează aproximativ 68 de kilometri și trebuie finalizate în anul 2028. Contractele pentru construirea acestora au o valoare totală de 6,4 miliarde de lei fără TVA și sunt finanțate prin Programul Transport.