Primele cinci locomotive electrice Traxx Passenger au fost livrate către CFR Călători. Pe ce rute vor circula

Locomotivele achiziţionate vor deservi o reţea feroviară de 3.978 km, acoperind cinci rute interregionale majore / sursă foto: Facebook - Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF)

O echipă mixtă, formată din responsabili ai Autorităţii pentru Reformă Feroviară (ARF) şi Alstom, a efectuat joi recepţia pentru punerea în serviciul comercial cu călători a primelor cinci locomotive electrice Traxx Passenger (unităţile LE 02, 03, 04, 06 şi 07), la depoul Alstom, situat în incinta Atelierelor CFR Griviţa, notează Agerpres.

Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a ARF, Autoritatea a predat spre administrare cele cinci locomotive electrice către CFR Călători, pe care operatorul naţional de transport feroviar de călători le va utiliza în cadrul contractelor de servicii publice.

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"Precizăm că introducerea efectivă în circulaţie a acestor unităţi se va face după finalizarea înscrierii lor în Registrul European al Vehiculelor (REV) şi în Certificatul de Siguranţă al CFR Călători", precizează reprezentanţii ARF.

Vehiculele feroviare sunt construite şi furnizate de producătorul francez Alstom în cadrul contractului încheiat cu Asocierea Alstom Transport SA - Alstom Transportation Germany GmbH ce prevede furnizarea unui număr de 16 locomotive electrice multisystem.

Locomotivele achiziţionate vor deservi o reţea feroviară de 3.978 km, acoperind cinci rute interregionale majore: Dej - Braşov - Bucureşti - Constanţa; Timişoara - Arad - Braşov - Bucureşti - Constanţa; Timişoara - Cluj-Napoca - Iaşi; Iaşi - Bucureşti - Constanţa; Suceava - Bucureşti - Constanţa.

Obiectivul principal al proiectului "Achiziţia a 16 locomotive electrice noi cu sisteme ERTMS, capabile să atingă viteza de 160 km/h şi să tracteze până la 16 vagoane de călători" îl constituie utilizarea tehnologiilor cu emisii reduse de carbon în transportul feroviar, prin înlocuirea materialului rulant cu un consum ridicat de energie şi emisii de CO2 cu material rulant sustenabil, contribuind la transferul modal de la moduri de transport mai poluante către transportul feroviar.

În acest scop, vor fi achiziţionate 16 locomotive electrice noi pe 4 osii (15+1 rezervă), care oferă un design flexibil bazat pe o abordare de platformă robustă, modulară şi sunt echipate cu o tehnologie complexă de control (calculator de diagnosticare/vizualizare, GPS şi comunicare prin intermediul standardului de comunicaţii mobile etc), inclusiv cu sistemul ERTMS la bord.

Locomotivele permit inclusiv recuperarea energiei în procesele de frânare, contribuind suplimentar la eficienţa energetică. Acestea vor înlocui 16 locomotive electrice vechi cu 6 osii.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: reducerea cu aproximativ 25% a consumului de tracţiune; reducerea emisiilor GES cu 25,27%; economie anuală de 27.521 MWh (impact cumulat pe durata de viaţă de 40 ani: 1.100.826 MWh energie economisită); creşterea calităţii serviciilor şi reducerea riscului de perturbări cauzate de materialul rulant învechit; reducerea emisiilor de CO2 în sectorul feroviar prin înlocuirea materialului rulant existent, caracterizat de un consum ridicat de energie şi emisii semnificative de CO2 cu rame electrice multiple şi locomotive electrice pentru servicii de transport feroviar pe distanţe lungi; creşterea ponderii transportului ecologic prin asigurarea unei capacităţi de transport mai mari şi a unor condiţii sporite de siguranţă, ceea ce va facilita trecerea către transportul feroviar ca alternativă pentru transportul interregional.

Proiectul vizează introducerea în exploatare a unui material rulant mai eficient energetic şi mai puţin poluant pe teritoriul României.

Valoarea totală a proiectului este de 441,78 milioane de lei cu TVA (echivalent în euro 89,362 milioane) - valoare eligibilă asigurată integral din Fondul pentru Modernizare.

Perioada de implementare a contractului este de 31 de luni (29.01.2024 - 31.08.2026). Proiectul a fost inclus iniţial spre finanţare în cadrul PNRR, Componenta C4 - Transport sustenabil, iar începând cu anul 2026 beneficiază de finanţare integrală din Fondul pentru Modernizare.