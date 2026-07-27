O bucată din autostrada A1 Sibiu-Deva se închide, în noaptea de luni spre marți. Rutele ocolitoare

O bucată din autostrada A1 Sibiu-Deva se închide, în noaptea de luni spre marți. Foto: Asociaţia Pro Infrastructura / Facebook

Circulaţia rutieră va fi închisă pe ambele sensuri, succesiv, în noaptea de luni spre marţi, pe Autostrada A1 Sibiu - Deva, între kilometrii 335 - 353, între nodurile rutiere Orăştie şi Simeria, pentru realizarea unor lucrări, anunţă Centrul Infotrafic al Poliţiei Române.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române anunţă că, în noaptea de 27 spre 28 iulie, va fi închisă circulaţia pe ambele sensuri, succesiv, pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, între kilometrii 335 – 353, între nodurile rutiere Orăştie şi Simeria, măsură necesară pentru realizarea unor lucrări la kilometrul 350+850 metri.

Astfel, circulaţia pe sensul Sebeş – Deva va fi oprită în intervalul orar 00:00 - 02:00, fiind deviată pe varianta A1, kilometrul 335 (Nodul Rutier Orăştie) → DN 7 Orăştie – Spini – Simeria Veche → DN 7 → A1, kilometrul 353 (Nodul Rutier Simeria) → Deva.

În intervalul orar 03:00 - 05:00, va fi oprit traficul pe sensul Deva – Sebeş, fiind deviat pe varianta A1, kilometrul 353 (Nodul Rutier Simeria) → DN 7 Simeria Veche – Spini – Orăştie → DN 7 → A1, kilometrul 335 (Nodul Rutier Orăştie) → Sebeş.

Şoferii sunt sfătuiţi să se informeze înainte despre restricţiile de circulaţie, să circule cu o viteză adaptată condiţiilor de trafic şi de drum, să nu se angajeze în depăşirea coloanelor de autovehicule şi să evite orice preocupare de natură a distrage atenţia de la condus.