Prețul barilului de petrol a început să scadă rapid după un weekend fără bombardamente în Orientul Mijlociu

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Prețurile petrolului au scăzut în primele tranzacții de luni, îndepărtându-se și mai mult de maximul ultimelor două luni atins săptămâna trecută, după ce SUA și Iranul s-au abținut de la lansarea unor noi atacuri militare în Golful Persic. Prețul unui baril de petrol Brent cu livrare în septembrie a scăzut cu 4,66%, la 92,27 dolari, iar petrolul american WTI s-a ieftinit cu 5,02%, la 84,83 dolari pe baril.

Petrolul Brent, reperul internațional al pieței, a depășit pentru scurt timp 102 dolari pe baril săptămâna trecută. Prețul era cu 30 de dolari mai mare decât cel al celui mai tranzacționat contract Brent la începutul lunii și ajunsese la cel mai ridicat nivel din luna mai.

Prețurile petrolului au crescut puternic în această lună din cauza intensificării luptelor din Orientul Mijlociu și a temerilor că revenirea la un război de amploare ar încetini și mai mult fluxul mondial de țiței.

Posibilitatea ca petrolierele să traverseze în siguranță Strâmtoarea Ormuz a reprezentat principala preocupare a pieței petrolului de când SUA și Israelul au atacat Iranul la sfârșitul lunii februarie. Prin această fâșie îngustă de apă din largul coastelor Iranului trece în mod obișnuit o cincime din petrolul mondial care părăsește Golful Persic și este transportat către clienți din întreaga lume. Conflictul a oprit însă aproape complet traficul maritim.

Incertitudini legate de inflație

Producătorii de petrol au căutat între timp rute alternative, dar și acestea sunt supuse unor presiuni. Săptămâna trecută, petroliere saudite care foloseau Marea Roșie pentru a ieși din regiune au fost atacate. Atunci când cantitatea de petrol disponibilă pe piață scade, cresc atât prețul țițeiului, cât și cel al carburanților.

Noua accelerare a prețurilor petrolului din această lună a venit tocmai când inflația începuse să încetinească mai mult decât anticipau economiștii. Presiunile inflaționiste au crescut, însă, suficient de mult încât traderii estimează acum o probabilitate de 36% ca Rezerva Federală să majoreze dobânda de referință la una dintre reuniunile viitoare, potrivit datelor CME Group.

Dobânzile mai mari ar contribui la ținerea sub control a inflației, dar ar putea încetini și economia, deoarece ar face împrumuturile mai costisitoare pentru populație și companii.

Deși prețurile petrolului au pierdut o parte din creșterile puternice înregistrate în iulie, incertitudinile rămân considerabile.