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Iranul anunță că suspendă atacurile asupra americanilor cât timp SUA mențin „pauza” de bombardamente

Adrian Dumitru
1 minut de citit Publicat la 19:01 26 Iul 2026 Modificat la 19:01 26 Iul 2026
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Foto: Getty Images

Iranul nu va mai ataca armata SUA și interesele sale din regiunea Orientului, cât timp aceasta își va menține „pauza” în bombardamente, a declarat, duminică, un oficial iranian de rang înalt pentru Reuters. Declarația vine ca reacție la decizia lui Donald Trump de a opri atacurile pentru a „da o șansă diplomației”. Rămâne neclar cât de mult va dura acest armistițiu neoficial.

După 13 nopţi consecutive de bombardamente intense împotriva Iranului, Pentagonul a suspendat brusc campania, vineri seară, fără a mai fi raportate atacuri americane sâmbătă sau duminică.

Iranul, care a ripostat la fiecare noapte de bombardamente cu atacuri asupra ţărilor vecine care găzduiesc baze americane, a oprit focul timp de două zile, de asemenea.

Ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, a declarat, duminică, pentru Fox News, că Trump a decis să oprească atacurile pentru a da mai mult timp diplomaţiei.

„El vrea să dea puţin spaţiu discuţiilor”, a spus Waltz, fără a oferi detalii.

Sursa iraniană de rang înalt a declarat pentru Reuters că „poziţia Iranului rămâne «atac pentru atac»: dacă atacurile se opresc, Iranul îşi va opri şi el operaţiunile. Acest mesaj a fost deja transmis Statelor Unite”.

„Cu toate acestea, Iranul este pregătit să ofere un răspuns dur dacă SUA lansează un alt atac”, a mai spus sursa, sub rezerva anonimatului.

Întrebat despre pauza în bombardamente, un oficial de rang înalt din administraţia Trump a declarat, sâmbătă, că preşedintele „a fost întotdeauna clar că preferă diplomaţia, dar a arătat Iranului ce se va întâmpla dacă nu reuşesc să vină să negocieze în mod serios”.

Sursa iraniană a afirmat că regimul de la Teheran nu are prea multe speranţe că decizia lui Trump de a întrerupe atacurile reprezintă o schimbare majoră în poziţia de negociere a SUA.

„Există mai mult scepticism decât optimism cu privire la oprirea atacurilor. Opinia generală este că întreruperea este o mişcare tactică, mai degrabă decât o încercare autentică (de a reveni la negociere)”, a mai spus el.

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Etichete: Iran SUA Război SUA-Iran Orientul Mijlociu Donald Trump administratia Trump

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