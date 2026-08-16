Incendii de vegetație în mai multe localități din Timiș: 50 de pompieri încearcă să stingă flăcările

1 minut de citit Publicat la 23:23 16 Aug 2026 Modificat la 23:23 16 Aug 2026

A fost activată Grupa Operativă pentru gestionarea optimă a situației de urgență. Foto: captură imagini ISU „Banat”

Peste 50 de pompieri militari încearcă, la această oră, să stingă incendiile de vegetație care au izbucnit în mai multe localități din județul Timiș. Intervenția, care este în desfășurare de aproape 12 ore, a reușit să limiteze extinderea flăcărilor către culturile agricole și gospodăriile localnicilor.

„Peste 50 de pompieri militari cu 11 mijloace tehnice din cadrul a 5 subunitați de intervenție ale inspectoratului sunt mobilizați pentru lichidarea focarelor ce se manifestă în localitațile Brănești (40 hectare) și Românești (aproximativ 40 hectare)”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Banat” al județului Timiș.

Astfel, ca urmare a izbucnirii 3 incendii de vegetație uscată, în localitățile Baloșești, Margina și Brănești, începând cu ora 19:00:

la nivelul subunităților de intervenție din Lugoj și Făget s-a dispus creșterea capacității operaționale, intervenind astfel, și pompieri din turele liberă;

la sediul Inspectoratului a fost activată Grupa Operativă pentru gestionarea optimă a situației de urgență;

Primul incendiu a fost semnalat la ora 12:00 prin apel la 112. Flăcările s-au extins pe 200 de hectare de teren și au fost mobilizați peste 100 de pompieri voluntari, pădurari și civili, cu utilaje agricole și mijloace de stingere de primă intervenție.

„Astăzi, în jurul orei 12:10, am fost anunțați despre producerea unui incendiu de pășune împădurită în satul Baloșești, pe raza UAT-ului Tomești”, a transmis ISU „Banat”.

Un al doilea incendiu a izbucnit în comuna Margina.

„În jurul orei 15:40, am fost anunțați despre producerea unui incendiu de pășune împădurită în comuna Margina. Incendiul se manifestă pe aproximativ 40 de hectare. La fața locului sunt mobilizate un autocamion cu container de stingere și o autospecială de stingere”, au precizat autoritățile.

În paralel, a izbucnit un alt incendiu de vegetație uscată pe aproximativ 10 hectare de teren în localitatea Brănești.