Un fals preot din Botoșani și-a făcut acasă biserică, cu „icoană făcătoare de minuni”. Racola de pe TikTok enoriași și le cerea donații

Percheziţii în cazul unui bărbat de 38 de ani care se dădea drept preot şi oficia ilegal slujbe FOTO: Poliția Română

Poliţiştii din Botoşani au făcut, miercuri dimineață, percheziţii la locuinţele unui bărbat care se dădea drept preot şi oficia ilegal slujbe. El este suspectat de înşelăciune şi exercitarea unei profesii fără drept, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoşani, Delia Nenişcu.

Bărbatul de 38 de ani se dădea preot ortodox, și-a amenajat pseudo-biserica în gospodăria părinților săi din satul Fundu Herții din comuna Cristinești, acolo unde oficia ilegal slujbe și îi invita pe oameni să vină să se roage la o „icoană făcătoare de minuni”, potrivit Botoșani News.

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Falsul preot își racola enoriași de pe TikTok, contul său având zeci de mii de urmăritori.

Miercuri, percheziţiile au fost desfăşurate în localitatea Cristineşti şi în municipiul Botoşani.

„În urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul că în perioada 2018 până în prezent, persoana în cauză ar fi desfăşurat, în mod repetat, fără drept, activităţi cu caracter religios specifice cultului ortodox, într-o încăpere neautorizată, situată la domiciliul acesteia şi utilizată în scopul desfăşurării unor activităţi specifice unui lăcaş de cult. Spaţiul respectiv ar fi fost amenajat într-un mod asemănător lăcaşurilor de cult aparţinând cultului ortodox. Totodată, persoana în cauză ar fi utilizat veşminte şi obiecte similare celor folosite de preoţii creştin-ortodocşi, existând suspiciunea că aceste elemente ar fi fost folosite pentru a crea aparenţa exercitării legitime a unor activităţi religioase şi pentru a induce în eroare persoanele participante, în scopul obţinerii unor foloase patrimoniale", a transmis IPJ Botoșani.

Bărbatul a fost condus la sediul poliţiei în baza unui mandat de aducere.

Fost călugăr exclus din biserică

La începutul anilor 2000, bărbatul a devenit călugăr la Mănăstirea Sihăstria Rarăului, unde a primit numele de Onufrie. Comportamentul său de monah nu a fost în concordanță nu normele Bisericii Ortodoxe Române, astfel încât în 2014 a fost exclus din biserică.

Astfel, prin caterisire, fostul ieromonah Onufrie a pierdut calitatea de slujitor al Bisericii Ortodoxe Române şi, în consecinţă, dreptul de slujire.

După caterisire, fostul preot și-a amenajat un lăcaș de cult în două garaje din București, unde îi invita pe credincioși să se închine la icoana Sfântului Mare Mucenic Efrem cel Mare, cerându-le pomelnice cu donații.

Din 2016, preotul s-a mutat la Fundu Herții, acolo unde și-a amenajat „biserica” într-o anexă din gospodăria bunicului său.