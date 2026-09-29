„Meet the Future”: roboți și proiecte de cercetare în ultima zi la Smart Urban Mobility 2026

Duminică, 11 octombrie 2026, Smart Urban Mobility își încheie ediția cu „Meet the Future”, Ziua Roboticii și a Noilor Tehnologii. Școli și universități din țară vin la Romexpo cu proiecte de cercetare care au atât aplicații academice, cât și practice, în spațiul evenimentului organizat de Antena 3 CNN și Salonul Auto București & Accesorii.

Smart Urban Mobility se desfășoară pe o suprafață de peste 2.500 de metri pătrați și este structurat pe trei zone: zona expoziţională, zona verde (de mobilitate sustenabilă), zona de conferinţe şi workshop-uri.

Duminică, în zona de conferințe și workshop-uri, elevi, studenți și profesori își prezintă roboții, prototipurile și soluțiile inovatoare pentru un viitor mai sustenabil. Pentru vizitatori, este șansa de a vedea de aproape cum arată cercetarea românească și de a sta de vorbă cu cei care pot schimba viitorul.

De la roboți-câine la monoposturi construite de mână

Programul zilei este construit în jurul proiectelor. Școlile și universitățile vin cu cercetări care pornesc din laborator, dar au aplicații concrete: în transport, în industrie sau în viața de zi cu zi. Ediția de anul trecut a arătat cât de mult poate impresiona cercetarea românească. Universități tehnice de top din toată țara și-au prezentat proiectele la Smart Urban Mobility în 2025:

• Robotul „câine” al Universității Politehnica din București a devenit una dintre vedetele evenimentului. Proiectul Facultății de Automatică lucrează la planificarea mișcării printre obstacole și la localizarea în spații închise. „Putem intra în spații periculoase sau închise și să ajutăm, nu doar să înlocuim un om”, a explicat prof. Florin Stoican.

• Monopostul de Formula Student al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași a fost construit manual de studenți, în mii de ore de muncă. Viitorii ingineri își proiectează, construiesc, testează și duc la competiții propria mașină.

• Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a venit cu proiecte de mobilitate sustenabilă și cu povestea echipei care a creat primul monopost electric din România.

În 2026, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București este din nou prezentă cu stand propriu la Smart Urban Mobility.

De la laborator la orașul de mâine

Robotica și noile tehnologii nu sunt doar subiecte de competiție sau de laborator. Aceiași algoritmi care îl ajută pe un robot să ocolească obstacole stau la baza vehiculelor autonome, a sistemelor inteligente de trafic și a soluțiilor care fac orașele mai sigure și mai eficiente.

De aceea, „Meet the Future” are un loc firesc în programul Smart Urban Mobility. Ziua arată că mobilitatea urbană de mâine se construiește acum, în școlile și universitățile din România. Pentru elevi, întâlnirea cu studenții și profesorii poate fi și un moment de orientare. Un robot văzut de aproape sau o discuție cu cei care l-au construit pot face mai ușoară alegerea unui drum în inginerie, informatică sau cercetare. „Noi pregătim studenții încă de pe băncile facultății să creăm un viitor cât mai sustenabil”, spunea anul trecut Gabriel Prunean, cadru didactic la UTCN.

Cine aduce viitorul la Romexpo

Smart Urban Mobility este organizat de Antena 3 CNN și SAB & Accesorii. Anul trecut, la Romexpo au venit peste 75.000 de vizitatori, iar în cadrul SUM au participat 32 de speakeri și 28 de expozanți. Antena 3 CNN a transmis peste 320 de minute în direct de la eveniment. Ediția din acest an se desfășoară între 6 și 11 octombrie, în Pavilionul B2 de la Romexpo și în zona exterioară adiacentă.

O zi petrecută alături de tehnologiile viitorului la SUM

• Când: duminică, 11 octombrie 2026

• Unde: Romexpo, Pavilionul B2, București, în cadrul Smart Urban Mobility

• Acces: pe baza biletului la Salonul Auto București & Accesorii, care costă 80 de lei. Copiii sub 7 ani și persoanele cu dizabilități intră gratuit. Biletele se găsesc pe sab.ro.

Fie că ești părinte, elev, student sau pur și simplu curios, „Meet the Future” este un motiv excelent să treci pe la Romexpo în ultima zi a salonului. Poți vedea ce pregătesc tinerii cercetători din România și, poate, să descoperi că viitorul e mai aproape decât pare. Te așteptăm!