Cea mai puternică armată din Africa avertizează Etiopia din cauza mega-barajului de pe Nil: „Nu există loc pentru compromis”

2 minute de citit Publicat la 00:06 28 Sep 2026 Modificat la 00:06 28 Sep 2026

Egiptul a declarat că protejarea accesului său la apa râului Nil este o prioritate existențială care nu permite compromisuri. Foto: Getty Images

Vorbind în numele președintelui Abdel Fattah el-Sisi la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU, premierul egiptean Mostafa Madbouly a subliniat că Nilul este mult mai mult decât o resursă economică pentru Egipt. El l-a descris drept o sursă vitală, strâns legată de existența și dezvoltarea istorică a societății egiptene, scrie Business Insider Africa.

Egiptul a declarat că protejarea accesului său la apa râului Nil este o prioritate existențială care nu permite compromisuri.

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În discursul adresat liderilor mondiali, Madbouly a afirmat că Egiptul este pregătit să ia toate măsurile recunoscute de lege pentru a-și proteja interesele naționale.

Potrivit unui raport oficial al Serviciului de Informații de Stat al Egiptului, premierul a declarat că autoritățile de la Cairo „își rezervă dreptul legitim, garantat de Carta ONU și de dreptul internațional, de a-și proteja securitatea apei și de a apăra resursele esențiale pentru existența poporului său”.

Madbouly a precizat că Egiptul nu se opune dezvoltării economice a statelor vecine, dar a subliniat că „dezvoltarea nu trebuie să aibă loc în detrimentul altora”.

Premierul egiptean a cerut ca resursele de apă comune să fie un motiv de cooperare și pace, nu de conflict. El a respins măsurile luate unilateral și a pledat pentru „cooperare, bună vecinătate și acorduri obligatorii, în conformitate cu dreptul internațional”.

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Poziția dură a autorităților de la Cairo vine într-un moment în care Statele Unite își dezvoltă relațiile de securitate și comerciale cu Etiopia, în ciuda tensiunilor regionale care nu au fost încă rezolvate.

Potrivit Business Insider Africa, oficiali americani și etiopieni de rang înalt s-au întâlnit recent în marja Adunării Generale a ONU pentru a extinde cooperarea în domeniul apărării, comerțului și economiei în Cornul Africii.

În centrul disputei dintre Egipt și Etiopia se află Marele Baraj al Renașterii Etiopiene (GERD), construit pe Nilul Albastru.

Potrivit ScienceDirect, Nilul Albastru este un râu care își are originea în zonele muntoase ale Etiopiei și al cărui debit sezonier depinde de ploile musonice anuale, principala sa sursă fiind Lacul Tana. Pe traseu, acesta primește apă și din afluenți sezonieri, înainte de a contribui la sistemul fluviului Nil.

În timp ce Cairo consideră Nilul o resursă de neînlocuit pentru existența țării, Addis Abeba vede mega-barajul drept esențial pentru „producerea de energie, industrializare și suveranitate economică”.

Într-o postare recentă, Ethiopian Broadcasting Corporation a susținut că Egiptul are „cele mai slabe practici de conservare a apei din regiune”, în timp ce se așteaptă ca etiopienii să trăiască fără acces la electricitate de bază.