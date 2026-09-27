Nazare dezminte că România ar fi cerut o linie de finanțare de la JP Morgan. Informația fusese distribuită de Andrei Caramitru

O delegație a României, condusă de președintele Nicușor Dan, a avut o întâlnire săptămâna trecută, la New York, cu mai mulți investitori americani, la sediul JP Morgan. Foto: X

Alexandru Nazare a dezmințit categoric, duminică seara, o informație care a fost distribuită de Andrei Caramitru. Ministrul interimar al Finanțelor a declarat că este „fake news” că statul român ar fi cerut o „linie de finanțare” de la JP Morgan. „Este un subiect inventat, fără nici o legătură cu realitatea”, a spus liberalul. Informația a apărut după ce Nicușor Dan și Alexandru Nazare au avut o întâlnire, la New York, cu mai mulți investitori americani, inclusiv cu reprezentanți ai JP Morgan.

Ministrul Alexandru Nazare a scris în urmă cu o oră, pe Facebook, că informațiile vehiculate în spațiul public potrivit cărora statul român ar fi cerut o „linie de finanțare” către JP Morgan sunt false.

„Fake news. Statul român nu a cerut nici o “linie de finanțare” către JP Morgan la New York. Este un subiect inventat, fără nici o legătură cu realitatea”, a scris Nazare pe Facebook.

Informația a fost lansată de economistul Andrei Caramitru, care a admis ulterior că a propagat o știre falsă.

„Am dat o postare acum 30 min despre jpmorgan. Am aflat între timp că e un ziar bizar deținut de un maga cegist pe undeva. Nu am știut, am primit de la un bancher care probabil și el a căzut în dezinformare ca și mine. Deci e fake news! Sorry !!!!!”, a scris Caramitru pe Facebook.

O delegație a României, condusă de președintele Nicușor Dan, a avut o întâlnire săptămâna trecută, la New York, cu mai mulți investitori americani, inclusiv cu reprezentanți ai JP Morgan.

„Am avut azi o întâlnire cu românii din sectorul tehnologic din Statele Unite. Am avut mai multe întâlniri cu reprezentanţi ai mediului de afaceri din Statele Unite, prezentându-le oportunităţi pentru România. Am avut o întâlnire cu oameni din zona financiară, organizată de J.P. Morgan, instituţii financiare care împrumută România, pentru a le spune pe unde suntem", a declarat preşedintele Nicuşor Dan într-o conferință de presă la New York, după această întrevedere.

La întâlnire a participat și ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.

„Am avut o serie de întâlniri, inclusiv la sediul JP Morgan, cu investitori instituţionali foarte importanţi pentru România, pentru că deţin în portofoliu un volum important de datorie publică, titluri româneşti, şi cred că preşedintele a transmis un mesaj de încredere către aceşti investitori în privinţa traiectoriei şi credibilităţii României în perioada următoare.

Era foarte important să avem o astfel de întâlnire acum, într-o perioadă de turbulenţă politică acasă, pentru a transmite mesaje de încredere investitorilor pe care noi ne bazăm foarte mult. Cred că a fost o întâlnire foarte bună”, a declarat ministrul interimar într-un briefing pentru jurnaliştii români.

Întâlniri cu reprezentanții investitorilor americani au avut loc și la București și la Viena