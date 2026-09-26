WSJ: Ambasadoarea SUA în Grecia ar fi spus că americanii ar fi fost implicaţi în demiterea lui Bolojan: „Putem face asta oricărei ţări”

Ambasadoarea SUA în Grecia ar fi spus că americanii ar fi fost implicaţi în demiterea lui Bolojan. Foto: Getty Images

Ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle, ar fi invocat căderea Guvernului Bolojan într-o discuție tensionată cu ministrul grec al Energiei, sugerând că Washingtonul poate provoca schimbări de guvern și în alte țări, potrivit unei investigații publicate de The Wall Street Journal. „Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și aici”, ar fi spus diplomata în luna martie, la o cină organizată la Atena.

Episodul apare într-o amplă investigație a Wall Street Journal despre activitatea lui Guilfoyle în Europa de Sud-Est, relația sa cu lobbyistul Christos Marafatsos și eforturile administrației Trump de a crește vânzările de gaze naturale lichefiate americane în regiune. WSJ scrie că ambasadoarea a călătorit în Balcani pentru a promova așa-numitul Coridor Vertical, prin care GNL-ul american ajunge în Grecia și poate fi transportat apoi spre Bulgaria, România și mai departe către Ucraina.

Ce ar fi spus ambasadoarea SUA despre România

Discuția relatată de WSJ ar fi avut loc în martie, la o cină din Atena la care participau oficiali americani și greci.

Kimberly Guilfoyle ar fi intrat într-un schimb tensionat de replici cu ministrul grec al Energiei, Stavros Papastavrou. În acel moment, la București apăruseră deja primele semne că alianța care susținea Guvernul Bolojan se putea rupe.

Potrivit relatării citate de WSJ, ambasadoarea s-ar fi referit la posibila cădere a Guvernului de la București și ar fi spus: „Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și aici”.

Papastavrou i-ar fi răspuns că Statele Unite nu pot schimba guvernul Greciei, care a fost ales de cetățeni, iar conversația ar fi devenit aprinsă.

Wall Street Journal spune că relatarea provine de la o persoană prezentă la cină și de la alte persoane cărora le-a fost descris ulterior schimbul de replici. Avocatul lui Guilfoyle a contestat însă modul în care WSJ prezintă conversația.

Guvernul României a fost demis ulterior, în luna mai, printr-o moțiune de cenzură votată în Parlament de PSD, AUR și PACE. Moțiunea a trecut cu 281 de voturi.

Ambasadoarea SUA a venit și în România

Kimberly Guilfoyle a venit și la București în contextul discuțiilor despre Coridorul Vertical de gaze, proiect prin care gazele naturale lichefiate americane ar urma să ajungă din Grecia spre Bulgaria, România și mai departe în regiune. La 31 marti,e ea s-a întâlnit la București inclusiv cu Sorin Grindeanu și Bogdan Ivan.

Bogdan Ivan și ambasadoarea Kimberly Ann Guilfoyle, alături de ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg. Foto: Facebook/Bogdan Ivan

Potrivit G4Media, Sorin Grindeanu a respins însă orice legătură între aceste discuții și căderea Guvernului Bolojan. Liderul PSD a spus că întâlnirile cu ambasadoarea SUA în Grecia au vizat doar Coridorul Vertical de gaze și rolul României în acest proiect energetic.

Grindeanu a calificat drept „pure fabulații” informațiile privind o eventuală implicare americană în demiterea Guvernului Bolojan și a susținut că un asemenea subiect nu a fost discutat cu diplomata.

Și premierul desemnat Siegfried Mureșan a fost întrebat despre declarațiile ambasadoarei SUA, însă acesta a răspuns că nu are informații despre acest subiect.