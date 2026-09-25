Cea mai puternică armată din Africa se alătură Greciei și Ciprului. Miza: gazele din Mediterana care vor ajunge în Europa

Pentru Cairo, protejarea infrastructurii offshore devine tot mai importantă. sursa foto: Getty

Egiptul a convenit cu Grecia și Cipru să-și consolideze capacitatea de a răspunde împreună la amenințările de securitate din Mediterana de Est. Pentru Cairo, protejarea infrastructurii offshore devine tot mai importantă, datorită exporturilor de gaze planificate în regiune, scrie Business Insider.

Cei trei miniștri ai apărării au semnat o declarație comună la Cairo, pe 22 septembrie, după a șasea lor reuniune trilaterală.

Aceștia au cerut o cooperare militară mai strânsă, care să permită un „răspuns rapid și unitar" la amenințările viitoare, precum și consultări mai apropiate, schimb de informații și coordonarea capabilităților. Ministerul grec al Apărării a publicat declarația a doua zi.

Miniștrii au indicat explicit zăcămintele de gaze, instalațiile energetice offshore și liniile de aprovizionare drept obiective care au nevoie de o protecție comună mai solidă.

Ei au convenit, de asemenea, să se coordoneze în privința navigației maritime, a contrabandei, a traficului și a migrației ilegale. Declarația nu numește nicio țară drept adversar și nu prevede vreo obligație automată ca un stat să intre într-un conflict în numele altuia.

Proiectul de gaze din spatele discuțiilor de securitate

Pentru Egipt, accentul pe zona offshore are o legătură directă cu afacerile. Compania energetică italiană Eni a anunțat în iulie că a aprobat dezvoltarea Cronos, un proiect cipriot de gaze cu resurse inițiale estimate la peste trei mii de miliarde de picioare cubice.

Eni vizează extragerea primelor volume de gaze în 2028 și se așteaptă ca producția să ajungă, în timp, la 500 de milioane de picioare cubice pe zi. Acestea sunt estimări și obiective ale proiectului, nu producția actuală.

Potrivit planului, gazele din Cronos vor trece prin instalațiile egiptene existente de la Zohr, înainte de a fi lichefiate la terminalul de la Damietta, pentru export, în principal către Europa.

Eni susține că proiectul ar putea ajuta Egiptul să reia exporturile constante de GNL. Astfel, securitatea zăcămintelor, rutelor și instalațiilor din Mediterana contează direct pentru veniturile Egiptului din export și pentru ambiția sa de a deveni un hub energetic regional.

Relația prinsese deja contur înainte de întâlnirea miniștrilor apărării. Egiptul și Cipru au semnat în 2025 acorduri privind transportul gazelor cipriote prin infrastructura egipteană, iar ministerul egiptean al Petrolului a anunțat în august 2026 noi discuții despre conectarea altor descoperiri cipriote la instalațiile sale.

Declarația de la Cairo adaugă o dimensiune de securitate acestui coridor energetic aflat în plină dezvoltare.

Miniștrii au lăudat Medusa, un exercițiu militar comun deja existent, pentru faptul că a îmbunătățit modul în care forțele lor operează împreună. Ei au convenit să continue dialogul trilateral, următoarea reuniune a miniștrilor apărării fiind programată în Grecia, în 2027.

Este un angajament pentru o coordonare mai strânsă și o capacitate de răspuns colectiv mai puternică. Dacă se va traduce în noi desfășurări de trupe, aranjamente privind echipamentele sau un tratat formal de apărare depinde de decizii pe care cele trei guverne nu le-au anunțat încă.