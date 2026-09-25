Economia rusă, în picaj: Rusia lui Putin intră în cea mai mare recesiune din ultimii 11 ani. „Să investeși acum e nebunie totală”

Putin a naționalizat zilele trecute 100% din acțiunile Auchan Rusia, Nestlé și acțiunile Le Monlid LLC - magazinele brandului Lemana PRO. Foto: Profimedia Images

Economia rusă va încheia anul cu cea mai puternică scădere a investițiilor din ultimii 11 ani, în ciuda solicitărilor lui Vladimir Putin de a lansa un nou plan de investiții, informează The Mosow Times.

În 2026, se preconizează o scădere cu 5,4% a investițiilor - este cea mai mare astfel de scădere înregistrată din 2015 și până în prezent - , conform datelor din prognoza macro actualizată recent de Ministerul rus al Dezvoltării Economice.

Autoritățile ruse nu se așteaptă la o redresare rapidă a investițiilor: anul viitor acestea vor crește doar cu 0,2%, și se estimează că abia în 2029 investițiile vor reveni doar la nivelul de anul trecut (2025).

Ministerul Dezvoltării Economice explică scăderea investițiilor prin faptul că acestea au crescut rapid în anii precedenți și au adăugat 38% în 2020-2024, precum și prin ratele foarte ridicate ale dobânzilor, care, conform noii prognoze a Băncii Centrale, vor scădea mai lent decât se anticipa anterior. „Corecția s-a dovedit a fi mai lungă și mai profundă decât am planificat”, a recunoscut ministrul Dezvoltării Economice Maxim Reșetnikov. Un alt factor, a spus el, este legat de „incertitudinea generală” și „riscurile infrastructurii” din economie.

Pe parcursul celor patru ani și jumătate de război din Ucraina, autoritățile ruse au confiscat active în valoare totală de 7,6 trilioane de ruble de la foștii proprietari - este cea mai mare redistribuire a proprietăților de la privatizarea din anii 1990.

Pe 17 septembrie, Putin a transferat 100% din acțiunile Auchan Rusia către L.E.V. Management pentru administrare temporară, Aceeași măsură a vizat activele Nestlé și acțiunile Le Monlid LLC - magazinele brandului Lemana PRO.

Statul rus a preluat astfel controlul asupra afacerilor Nestlé și Auchan din Rusia și le-a trecut în administrarea unei companii conduse de un general-maior poliția rusă. Este una dintre cele mai ample preluări de active ale unor companii europene făcute de Kremlin în ultimii doi ani. Printre activele vizate se numără șase fabrici Nestlé, cu aproximativ 7.000 de angajați, și rețeaua Auchan, care are peste 200 de magazine și aproximativ 30 de mii de angajați

Autoritățile au crescut taxele pentru al treilea an consecutiv. În plus, „nu este foarte clar ce se va întâmpla cu bunăstarea populației, cu cererea pentru produse comerciale", a spus economistul Vladislav Inozemețev.

„Prin urmare, a investi acum este o nebunie totală”, a adăugat economistul rus.

Cele mai mari companii rusești își reduc și ele investițiile. În al doilea trimestru, 86% dintre managerii de top chestionați de Uniunea Rusă a Industriașilor și Antreprenorilor au raportat că au fost forțați să reducă cheltuielile.

Două treimi dintre companiile și cetățenii ruși sunt foarte pesimiști în privința viitorului și cred că situația se va agrava, spune Oleg Viugin, profesor la Școala Superioară de Economie: „În orice economie, aceasta este o prognoză care se autoîndeplinește: companiile încetează să mai investească, cetățenii încep să economisească și să nu mai cheltuiască bani, iar asta înseamnă o recesiune economică”.