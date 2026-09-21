Primele „instrucțiuni” date de generalul de poliție pus de Putin CEO peste lanțurile Auchan, Nestle și Leman, naționalizate de Rusia

Hipermarket Auchan în Rusia. Foto: Getty Images

Generalul-maior de poliție Andrei Kraiușkin, pe care Kremlinul l-a numit responsabil de gestionarea temporară a activelor rusești Auchan, Nestlé și Leman PRO, a promis să protejeze lanțurile acestor magazine de atacurile cu drone ucrainene. Promisiunea generalului e menționată într-o scrisoarea adresată conducerii Auchan, scrie publicația RBC, preluată de The Moscow Times.

„Achizițiile, aprovizionarea, funcționarea magazinelor, îndeplinirea obligațiilor față de clienți, furnizori și angajați trebuie să continue fără întreruperi. Funcționarea stabilă a Auchan LLC este direct conectată de asigurarea securității alimentare", se arată în scrisoarea pe care generalul rus de poliție a adresat-o companiei franceze.

Kraiușkin a instruit conducerea Auchan să continue achiziția și furnizarea de bunuri, operarea magazinelor și centrelor de distribuție și să plătească taxe și salarii angajaților. El a cerut să nu încheie tranzacții prea mari, să nu distribuie profitul și să nu vândă mărci comerciale.

Auchan și Leman PRO au confirmat primirea scrisorilor. „Suntem pregătiți să oferim interacțiunea de lucru necesară și să discutăm prompt problemele emergente," a spus Auchan.

Pe 17 septembrie, Putin a transferat 100% din acțiunile Auchan Rusia către L.E.V. Management pentru administrare temporară, Aceeași măsură a vizat activele Nestlé și acțiunile Le Monlid LLC - magazinele brandului Lemana PRO.

L.E.V. Management a fost înregistrată în octombrie 2024 cu un capital autorizat de 15 mii de ruble, cu generalul de poliție Andrei Kraiușkin numit în funcția de CEO pe 10 septembrie 2026.

Valoarea activelor transferate companiei este estimată la cel puțin 600 de miliarde de ruble - în jur de 6,2 miliarde de euro. Auchan activează în Rusia de peste 20 de ani. Lanțul are 230 de magazine în 100 de orașe și aproximativ 30 de mii de angajați. De asemenea, Leman PRO are 112 magazine în 66 de orașe și 27,2% din piața rusă pentru bunuri pentru construcții și reparații. Nestlé are șase fabrici în Rusia și aproximativ 7 mii de angajați, iar veniturile anuale ale acestei afaceri sunt de aproximativ 2,5 miliarde de dolari.

De la începutul războiului, autoritățile ruse au confiscat activele a cel puțin 30 de companii străine. Activele rusești Danone, Carlsberg, Fortum, Uniper, Ariston, Bosch, AB InBev și altele au fost transferate unei administrații temporare. Institutul Kyiv School of Echonomics (KSE) a estimat valoarea lor înainte de retragere la 74 de miliarde de dolari.