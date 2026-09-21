Papa Leon cere dezvoltarea unor noi sisteme AI care să conducă omenirea spre pace și nu spre război, cum se întâmplă în prezent

Papa şi-a manifestat încă de la începutul pontificatului său interesul pentru AI şi are în vedere publicarea unei enciclice pe această temă / sursă foto: Getty Images

Papa Leon, care a avertizat asupra riscului ca inteligenţa artificială (AI) să conducă lumea pe o cale a războiului fără sfârşit, a îndemnat luni la dezvoltarea unor sisteme de AI care să nu alimenteze diviziunile în societate ci, în schimb, să consolideze iniţiativele de pace, informează Reuters, preluată de Agerpres.

„Într-o lume marcată de conflicte şi de diviziuni, dezvoltarea inteligenţei artificiale necesită o viziune inspirată de înţelepciune şi caritate”, a declarat pontiful într-un mesaj adresat în cadrul unei conferinţe pe tema AI, desfăşurată în capitala Italiei, Roma.

Papa a făcut apel la dezvoltarea unor sisteme de AI care „să servească demnităţii fiecărei persoane şi să consolideze legăturile ce unesc familia umană”.

Leon, primul papă născut în Statele Unite ale Americii, a făcut din abordarea posibilelor pericole asociate dezvoltării AI o temă majoră a papalităţii sale, începută în urmă cu 16 luni. El a discutat pentru prima dată această problemă în public în a treia zi de la alegerea sa ca papă.

În primul său document important, publicat în luna mai, papa Leon a avertizat că sistemele de AI răspândesc dezinformare şi favorizează conflictul. El a solicitat o reglementare internaţională a acestui sector.

Conferinţa de luni, găzduită de Universitatea Pontificală Laterană din Roma, s-a desfăşurat sub titlul „AI4Peace”. Printre vorbitori s-au numărat economistul american Jeffrey Sachs, preşedinta Consiliului Municipal din Roma, Svetlana Celli, şi Francisco Rojas Aravena, rectorul Universităţii pentru Pace a ONU, cu sediul în Costa Rica. Scurtul mesaj al papei Leon a fost citit participanţilor de către părintele Andrea Ciucci, cancelar al Academiei Pontificale pentru Viaţă a Vaticanului.