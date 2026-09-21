Haos pe mai multe aeroporturi din Marea Britanie. Zboruri întârziate și anulate după o problemă la controlul traficului aerian

2 minute de citit Publicat la 12:38 21 Sep 2026 Modificat la 12:55 21 Sep 2026

Haos pe mai multe aeroporturi din Marea Britanie. Zboruri întârziate și anulate după o problemă la controlul traficului aerian. Foto: Getty Images

Mai multe aeroporturi din Scoția, Irlanda de Nord și nordul Angliei se confruntă luni cu întârzieri și anulări de zboruri, după apariția unei probleme tehnice la centrul de control al traficului aerian din Prestwick, Scoția, scrie BBC.

National Air Traffic Services (Nats), serviciul britanic de control al traficului aerian, a anunțat că investighează o problemă tehnică la centrul său din Prestwick.

„Pentru a menține siguranța, au fost introduse restricții de trafic aerian pentru a gestiona volumul de zboruri. Inginerii sunt la fața locului, investighează și lucrează pentru remedierea problemei”, a transmis Nats.

Compania a precizat că incidentul nu are legătură cu problemele tehnice înregistrate în urmă cu două săptămâni.

„Ne cerem scuze pentru perturbările create și pentru întârzierile pasagerilor. Aceștia ar trebui să verifice la compania aeriană cele mai recente informații despre zborul lor”, a mai transmis Nats.

Ulterior, serviciul de control al traficului aerian a precizat că aeroporturile aflate la sud de Manchester sunt, în mare parte, neafectate. În schimb, zborurile care se îndreaptă spre nord și cele care pleacă de pe aeroporturile din Scoția au întârzieri.

Întârzieri și anulări în Scoția și Irlanda de Nord

Aeroportul din Edinburgh a anunțat că se confruntă cu întârzieri din cauza problemei de la centrul Prestwick.

„Monitorizăm îndeaproape situația și colaborăm cu Nats în timp ce lucrează pentru rezolvarea problemei”, a transmis un purtător de cuvânt al aeroportului.

Ryanair a anunțat, la rândul său, că a fost informată despre o „defecțiune a echipamentelor” Nats care afectează spațiul aerian deasupra Scoției și nordului Angliei.

Problema tehnică afectează și programul zborurilor pe toate cele 11 aeroporturi administrate de Highlands and Islands Airports.

„O problemă tehnică afectează programul zborurilor pe toate aeroporturile noastre. Vă rugăm să contactați compania aeriană pentru cele mai recente informații”, a transmis operatorul.

Sunt afectate aeroporturile Inverness, Dundee, Stornoway, Barra, Benbecula, Campbeltown, Islay, Kirkwall, Tiree, Sumburgh și Wick John O'Groats.

În Irlanda de Nord, Belfast International Airport a publicat un mesaj prin care le cere pasagerilor să verifice situația zborurilor la companiile aeriene. Pe panourile de sosiri și plecări erau afișate unele întârzieri, dar fără anulări în acel moment.

La Belfast City Airport, însă, mai multe zboruri au fost anulate, inclusiv curse spre și dinspre Manchester, Amsterdam și London City. Mai târziu, au fost afectate și zborurile spre Glasgow și Edinburgh.

La aeroportul City of Derry au fost anulate, de asemenea, zboruri spre și dinspre Glasgow.

Întârzieri de până la o oră la Manchester

Manchester Airports Group a anunțat întârzieri de până la o oră pentru unele zboruri de pe aeroportul din Manchester, fără anulări până în acel moment.

Au fost raportate întârzieri și la East Midlands Airport, administrat de același grup.

Pasagerii au fost sfătuiți să verifice informațiile despre zbor înainte de a pleca spre aeroport.

Printre pasagerii afectați se află și Lewis Fraser, din Inverness, rămas într-un avion blocat pe pistă la aeroportul din Glasgow. El urma să ajungă la Heathrow, de unde trebuia să prindă un zbor de legătură spre Chicago.

„Ne-am îmbarcat normal, dar ni s-a spus imediat că avem întârziere”, a povestit acesta pentru BBC. „Ultima actualizare a fost acum aproximativ o jumătate de oră, când ni s-a spus că este posibil să mai așteptăm încă o oră și 45 de minute”.

Fraser spune că unii pasageri au început deja să coboare din avion. „Eu sunt pe zborul de la 8:00 spre Heathrow și trebuia să plec spre Chicago, pentru serviciu, la 12:15, dar acum pare puțin probabil să mai ajung. Ne-au dat ceai și gustări”, a spus el.