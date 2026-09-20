Vortexul polar aduce primele ninsori și ploi. Temperaturile scad cu 12 grade de la o zi la alta. Prognoza ANM pentru următoarele zile

Vremea se răceşte din cauza unui vortex polar. Sursa foto: Getty Images

Dacă meteorologii ANM au anunţat, pentru duminică, 20 septembrie, vreme caldă în majoritatea regiunilor din ţară, prognoza pentru săptămâna viitoare prezintă temperaturi sub normalul perioadei. ANM a transmis, duminică, o informare meteo de răcire, vânt şi ploi pe arii extinse. Vremea se va răci chiar de luni, iar de marţi temperaturile vor scădea chiar şi cu 10 grade Celsius faţă de cele din acest weekend. Vortextul polare care ajunge deasupra României va aduce ploi însemnate cantitativ şi vânt puternic. În unele zone sunt așteptate și primele ninsori

Sunt ultimele zile cu temperaturi de vară în România. Vremea se schimbă brusc: temperaturile scad cu până la 10 grade Celsius, iar ploile se extind în majoritatea regiunilor. În unele zone sunt așteptate și primele ninsori.

Vremea duminică, 20 septembrie

În ţară, vremea va fi caldă. Pe parcursul zilei cerul va fi variabil, temporar cu înnorări, averse (cantități de apă de 1...10 l/mp și izolat de 15...20 l/mp) și descărcări electrice, local la munte și pe suprafețe mai mici în Muntenia, Dobrogea și posibil în nordul Olteniei.

Noaptea cerul se va înnora treptat în regiunile vestice, nordice, centrale și la munte, iar averse slabe (cantități de apă de 1...7 l/mp), vor fi în Maramureș, în cea mai mare parte a Crișanei, local în zona montană, în jumătatea de nord a Moldovei, în nord-vestul și nordul Transilvaniei, în extremitatea de nord a Banatului și cu totul izolat posibil în restul teritoriului. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în a doua parte a intervalului pe crestele montane unde la rafală se vor atinge viteze de 60...70 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade în estul Transilvaniei și 32 de grade în sudul Olteniei și al Banatului, iar cele minime vor fi cuprinse între 5 grade în estul Transilvaniei și 19 grade în nordul litoralului. Dimineața și noaptea izolat va fi ceață.

Şi în Bucureşti vremea va fi caldă. Cerul va fi variabil, mai mult senin în prima parte a zilei. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 29 de grade, iar cea minimă va fi de 13...16 grade

Vremea se răceşte de luni

Luni, 21 septembrie, valorile termice vor scădea în majoritatea zonelor, mai semnificativ în jumătatea de nord a țării. În Maramureș, Moldova, zona montană, în cea mai mare parte a Transilvaniei, Dobrogei, Munteniei, local în Crișana și izolat în Banat, mai ales pe parcursul zilei și la începutul nopții va ploua (cantități de apă de 1...10 l/mp și izolat de 15...25 l/mp cu o probabilitate mai mare la munte și în sud-est).

În special în regiunile sud-estice, precum și în Carpații Orientali și Meridionali, ploile vor fi și sub formă de aversă și vor fi însoțite de descărcări electrice. Noaptea, la altitudini de peste 1600 m, trecător, vor fi și precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări (viteze la rafală în general de 40...60 km/h, iar pe crestele montane de peste 70...80 km/h), cu precădere după-amiaza și seara, în cea mai mare parte a țării.

Temperaturile maxime se vor încadra între 14 grade în nordul Moldovei și în estul Transilvaniei și 30 de grade în Muntenia, iar cele minime vor fi cuprinse între 3 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 14 grade pe litoral și sud-vestul Olteniei. Izolat va fi ceață.

Dar, în Bucureşti, luni, vremea se va menține caldă. Temperatura maximă va fi de 28...30 de grade, iar cea minimă, mai scăzută decât în intervalul precedent, se va situa în jurul valorii de 11 grade. Cerul va fi variabil ziua și temporar noros noaptea, când vor fi averse slabe (cantități de apă de 1...3 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări după-amiaza și seara când la rafală se vor atinge viteze de până la 40...45 km/h.

Răcire severă de marţi

De marţi, 22 septembrie, Valorile termice vor scădea semnificativ în toate regiunile, astfel încât vremea va deveni rece pentru această dată.

Temporar cerul va fi noros și va ploua (cantități de apă în general de 2...10 l/mp), în cea mai mare parte a țării ziua și izolat noaptea. În regiunile sudice ploile vor fi și sub formă de aversă și vor fi posibile descărcări electrice.

La altitudini de peste 1700 m vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar pe arii restrânse se poate depune strat subțire de zăpadă.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări (viteze la rafală de până la 45...55km/h), în prima parte a intervalului în Oltenia, Banat și la munte, iar în cea de a doua parte pe litoral și pe crestele montane. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 22 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Olteniei, iar cele minime se vor situa între 2 și 13 grade, cu cele mai mari valori pe litoral. Izolat dimineața și noaptea se va forma ceață.

Miercuri, temperaturi maxime 13-21 de grade

Vremea se va menține rece în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 13 și 21 de grade, cu cele mai mici valori în estul Transilvaniei și cele mai mari în sudul Olteniei, iar cele minime între 4 și 10 grade, mai scăzute spre 2 grade în depresiuni și mai ridicate, până la 12 grade, pe litoral.

Cerul va fi variabil, temporar cu înnorări și ploi (cantități de apă în general de 2...8 l/mp), mai ales ziua, în Maramureș, Transilvania, local în Crișana, Moldova, Muntenia și izolat în celelalte regiuni. La altitudini în general de peste 1700 m, trecător vor mai fi precipitații slabe și sub formă de lapoviță și ninsoare și pe suprafețe mici se va mai depune strat nou de zăpadă.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări (viteze la rafală de 40...55 km/h) în Oltenia, sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea, iar pe crestele montane de peste 60...70 km/h. Mai ales noaptea, în estul Transilvaniei și izolat în rest, se va forma ceață.

Informare ANM de răcire, vânt şi ploi pe arii extinse

ANM a transmis, duminică, o informare meteo de răcire, vânt şi ploi pe arii extinse. Interval de valabilitate: 21 septembrie, ora 10 – 24 septembrie, ora 10 .

Fenomene vizate: intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ, răcire accentuată;

Temporar vântul va avea intensificări, luni (21 septembrie) în cea mai mare parte a teritoriului, iar marți (22 septembrie) în Oltenia, local în Muntenia și la munte.

Vor fi viteze în general de 45...55 km/h, iar în zona montană înaltă de 70...80 km/h. Valorile termice vor scădea accentuat (în medie cu 8...12 grade), vremea devenind rece pentru această dată, luni în jumătatea de nord a teritoriului, marți și miercuri și în cea de sud.

În general, maximele termice se vor situa între 14 și 21 de grade, iar cele minimele din nopțile de marți spre miercuri (22/23 septembrie) și miercuri spre joi (23/24 septembrie) între 2 și 11 grade, cu cele mai scăzute valori în depresiuni.

Vor fi perioade cu averse, temporar însoțite de descărcări electrice, luni în nord, centru, est și sud-est, apoi și în rest. Se vor acumula cantități de apă de 10...15 l/mp și pe arii restrânse de 20...30 l/mp. Din noaptea de luni spre marți, la munte, în special la latitudini de peste 1700 m, trecător vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vremea se răceşte din cauza unui vortex polar

Un vortex polar va ajunge deasupra României în cursul săptămânii viitoare, iar în unele regiuni, mercurul va coborî în termometre până la 13 grade Celsius. Şefa Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a declarat vineri, la Antena 3 CNN, că miercuri, 23 septembrie, se vor înregistra cele mai mici temeperaturi de săptămâna viitoare.

Există o probabilitate destul de ridicată ca la altitudini mari să apară precipitaţii mixte. Iar vântul va atinge viteze la rafală de peste 70 - 80 km/h", a spus Elena Mateescu.

"Este posibil ca, la mijlocul săptămânii viitoare, în contextul în care masa de aer va fi foarte rece, chiar deosebit de rece în jumătatea nordică a ţării, mai ales, pentru că maximele în aceste zone nu vor mai depăşi 13 - 14 grade Celsius, în timp ce în sud vom mai conta pe valori de 18 - 20 de grade, inclusiv în Capitală", a declarat Elena Mateescu.

Se mai încălzeşte de joi

De joi, 24 septembrie, valorile termice diurne vor fi în ușoară creștere în cea mai mare parte a țării, iar în sud se vor apropia de normele perioadei. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și pe arii restrânse ploi slabe, cu probabilitate mai mare în vest, nord și centru. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale la munte și posibil în Crișana.

Temperaturile maxime se vor încadra în general între 16 și 24 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse în mare parte între 4 și 13 grade.

Iar vineri şi în weekendul 26-27 septembrie, vremea va fi în general frumoasă și normală sub aspect termic, la nivelul întregii ţări.