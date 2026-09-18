Botswana aprobă o fabrică de 140 de milioane de $, care va deveni primul complex integrat de minerale pentru baterii din Africa de Sud

1 minut de citit Publicat la 12:44 18 Sep 2026 Modificat la 12:44 18 Sep 2026

Complex minier în Botswana. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Importatorul de produse chimice pentru industria minieră Kemcore a obținut autorizația de mediu pentru o fabrică de producție în valoare de 140 de milioane de dolari în Botswana, depășind astfel un obstacol important în timp ce compania avansează către finanțarea și construcția proiectului, potrivit Business Insider Africa.

Unitatea este așteptată să furnizeze produse necesare exploatărilor de cupru și cobalt din Republica Democrată Congo și Zambia. Fondatorul și directorul comercial al Kemcore, Calisto Radithipa, a descris aprobarea drept o etapă importantă pentru proiect.

Potrivit Reuters, compania își propune să finalizeze finanțarea proiectului până în decembrie 2026, construcția urmând să înceapă în 2027, iar producția inițială fiind estimată pentru prima jumătate a anului 2028.

Un nou centru pentru produsele chimice folosite la procesarea mineralelor pentru baterii

Kemcore intenționează să producă substanțe chimice utilizate în industria minieră, printre care metabisulfit de sodiu, hidrosulfură de sodiu și xantat de izobutil de sodiu.

Fabrica va fi dezvoltată în mai multe etape, iar investiția totală este estimată să ajungă la aproximativ 140 de milioane de dolari.

După ce va deveni complet operațională, fabrica ar urma să producă aproximativ 150.000 de tone metrice de reactivi pentru mineralele utilizate în baterii în fiecare an.

Proiectul va fi construit în apropierea surselor unor materii prime importante, printre care gazul, carbonatul de sodiu și sarea.

Kemcore poartă discuții avansate pentru a obține gaze naturale de la proiectul de metan din zăcăminte de cărbune dezvoltat de Botala Energy.

Carbonatul de sodiu și sarea vor fi furnizate de mina Botash, situată la aproximativ 300 de kilometri nord-est de amplasamentul planificat pentru fabrică.

O inițiativă regională pentru procesarea mineralelor

Fabrica va fi amplasată în cadrul viitorului Leupane Energy Hub and Industrial Park al companiei Botala Energy, în centrul Botswanei.

Botala dezvoltă, de asemenea, planuri pentru producerea a până la 700 de megawați de energie electrică din surse hibride, care combină gazul și energia solară, în cadrul centrului industrial.

Kemcore afirmă că instalația va deveni primul complex integrat de produse chimice pentru mineralele utilizate în baterii din Africa de Sud, oferind astfel Botswanei posibilitatea de a juca un rol mai important în furnizarea substanțelor chimice necesare procesării producției tot mai mari de cupru și cobalt din regiune.