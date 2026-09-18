La ce trebuie să fii atent înainte să semnezi o poliță de asigurare a locuinței: ”Dacă nu știi răspunsul, nu semna”

Anul trecut au fost despăgubite cam 34.000 de locuințe la nivel național. Foto: Getty Images

Reprezentanții Societăților de Asigurare și Reasigurare, prezenți la Baia Mare la conferința Antena 3 CNN „Acasă în siguranță. Mai responsabili. Mai implicați.”, au arătat că există o creștere a numărului de locuințe asigurate, dar chiar și în aceste condiții suntem departe de media europeană. Specialiștii spun că în primele trei luni ale acestui an se observă o creștere cu 9% a numărului de locuințe asigurate.

„Dacă ne uităm la numărul de catastrofe naturale, la fenomenele meteo extreme, la intensitatea lor, toate acestea sunt în creștere și nu doar în România, ci și în Europa. Iar lucrul acesta se vede inclusiv în datele furnizate de către autorități, dar se vede și în cuantumul, în dimensiunea despăgubirilor plătite în fiecare an de industria de asigurări.

Anul trecut au fost despăgubite cam 34.000 de locuințe la nivel național, în baza asigurărilor facultative și obligatorii. Anul acesta deja vorbim, doar în primele trei luni, de 10.000 de locuințe. Deci probabil că vom depăși binișor 40.000 de locuințe despăgubite la finalul acestui an.

Doar 19% din locuințele românilor sunt protejate de o astfel de asigurare. Numărul de polițe de asigurare, polițe facultative de asigurare a locuințelor, a crescut după primul trimestru al acestui an cu 9%”, a explicat Alexandru Ciuncan, președinte și director general UNSAR.

Primarii prezenți au subliniat că numărul dezastrelor naturale a crescut în ultima perioadă și nimeni n-ar trebui să considere că lui nu i se poate întâmpla să fie victima unui cutremur sau a unei inundații.

„În municipiul Baia Mare există și se află într-o zonă de risc seismic cu grad doi, în momentul de față, și, printr-un program guvernamental pe care l-am accesat, reabilităm două clădiri publice, Teatrul Municipal și Cinematograful Dacia.

Sigur că ne dorim mai mult și, prin acest program guvernamental, se pot reabilita inclusiv proprietăți, locuințe colective care se află în acest grad de risc.

Încercăm să-i conștientizăm pe proprietari să nu se gândească niciodată că «mie nu mi se poate întâmpla»”, spune Doru Ioan Dăncuș, primarul municipiului Baia Mare.

Specialiștii le recomandă oamenilor să fie atenți la toate detaliile atunci când semnează un contract de asigurare pentru o locuință, fie obligatorie, fie facultativă.

„Cei care semnați o poliță, înainte să semnați contractul de asigurare trebuie să știți dacă răspundeți la aceste cinci întrebări. Dacă nu știți răspunsul la aceste cinci întrebări, nu semnați contractul de asigurare. Ce riscuri sunt acoperite? Ce nu este acoperit, că sunt excluderi foarte clare într-un document care se numește PID, Product Information Document, și acolo sunt tratate excluderile. Care este suma asigurată? Ce trebuie să fac dacă apare o daună și în ce condiții primesc despăgubirea?

Dacă dumneavoastră nu știți răspunsul la aceste întrebări, nu vă grăbiți să semnați contractul de asigurare”, a concluzionat Valentin Ionescu, directorul Institutului de Studii Financiare.

În fața unor riscuri, specialiștii spun că protejarea locuinței începe cu o decizie informată. O poliță aleasă cu atenție poate face diferența atunci când un eveniment neașteptat produce pagube. Însă, la fel de important, este ca proprietarii să știe exact ce cumpără.