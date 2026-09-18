Ce nu acoperă asigurarea obligatorie a locuinței. Riscul de care se tem cel mai mult românii

Protecția financiară printr-o asigurare completă este nu doar accesibilă, ci și esențială. Foto: Getty Images

Zeci de primari și oficiali locali din județul Maramureș au analizat soluții pentru protejarea comunităților în fața dezastrelor naturale, a incendiilor și a altor fenomene extreme care pun în pericol viețile oamenilor. Discuțiile au avut loc în cadrul conferinței „Acasă în siguranță. Mai responsabili. Mai implicați.”, organizată de Antena 3 CNN împreună cu Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România.

Maramureșul se află sub media națională în ceea ce privește numărul locuințelor asigurate, în timp ce municipiul Baia Mare are o situație ceva mai bună la acest capitol.

„Județul este acoperit prin asigurare obligatorie undeva la 19,5%, deci sub 20%, în condițiile în care media națională de acoperire este de 25%. Deci nu vorbim despre o acoperire bună, e chiar sub media națională.

Baia Mare are un grad de acoperire de 30%, chiar peste 30%, ceea ce se află, într-adevăr, în media națională a acoperirii urbane, care era undeva în jur de 31% la finalul lunii august”, susține Cosmin Tudor, director general adjunct PAID România.

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a arătat că județul se confruntă chiar în prezent cu o secetă extremă, iar scăderea cantităților de precipitații are efecte asupra localităților din întregul județ.

„Suntem cea mai afectată regiune a României în acest moment. Avem o lipsă de apă, o scădere a cantităților de precipitații în ultimul an de zile cu 90%. E o cifră care e și foarte greu să poți să o cuantifici. 90% scăderea precipitațiilor într-o zonă așa cum este Maramureșul înseamnă că și izvoarele istorice pe care le avem în Munții Maramureșului au secat complet și asta afectează, evident, fiecare localitate a județului Maramureș”, spune el.

Reprezentanții UNSAR spun că jumătate dintre români se tem că locuința le-ar putea fi afectată de un incendiu, dar mult mai puțini își încheie o asigurare care să îi protejeze în fața unui astfel de risc.

„Unul din doi români se teme că, la un moment dat, locuința ar putea fi afectată de un incendiu.

La fel vedem și noi, din datele pe care le colectăm de la companiile membre UNSAR, că incendiul este pe primul loc pentru cele mai mari despăgubiri achitate în baza asigurărilor facultative”, susține Alina Bărbulescu, director în cadrul UNSAR.

În cadrul dezbaterii, primarii au subliniat necesitatea unei colaborări mai strânse între autoritățile locale și companiile de asigurări, în vederea creșterii numărului de locuințe asigurate.

„Nouă, celor aleși, ne revine ca, în cei 4 ani, să rezolvăm multe dintre problemele comunității pe care o reprezentăm. Putem să facem și acest lucru, de a prezenta locuitorilor comunelor pe care le reprezentăm anumite aspecte și importanța asigurărilor de locuințe, dar avem nevoie de o colaborare mult, mult mai mare, mai vastă și putem să facem și asta, putem să o facem pentru că de aceea suntem aleși”, a explicat Teodor Ștefănică, primarul comunei Bârsana, județul Maramureș.

În județul Maramureș există și o comună fruntașă, unde peste 50% dintre locuitori au o asigurare obligatorie pentru locuințele lor.

„Ca și autoritate locală, ne-am implicat serios în a trimite peste 2.000, aproape 3.000 de adrese cetățenilor să-și încheie polița obligatorie. Dar întrebarea lor este de ce în polița asta obligatorie nu este trecut și incendiul. Pentru că ei trebuie să-și încheie două polițe”, a atras atenția Vasile Ardelean, primarul comunei Recea, județul Maramureș.