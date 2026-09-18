Șeful Operațiunilor Spațiale ale SUA avertizează că armata americană nu e pregătită pentru bătăliile viitorului, de pe orbită

Generalul Chance Saltzman, șeful Operațiunilor Spațiale, din cadrul Forțelor Spațiale ale SUA. Foto: Profimedia Images

Capacitatea Statelor Unite ale Americii de a monitoriza amenințările din spațiu este periculos de depășită pentru vremurile actuale, în care adversarii SUA pot lansa atacuri-surpriză asupra sateliților americani. Astfel, deși armata americană și-a extins capacitățile de a urmări obiecte lansate pe orbită, trebuie să se pregătească pentru viitoarele bătălii în spațiu, a spus generalul Chance Saltzman, șeful Operațiunilor Spațiale, din cadrul Forțelor Spațiale ale SUA, informează spacenews.

Saltzman a precizat că, forțele spațiale trebuie să-și îmbunătățească astfel capacitatea de a putea asimila și interconecta aceste informații între centrele de comandă și sistemele de armament.

În prezent, a avertizat șeful Operațiunilor Spațiale ale SUA, actualele sisteme militare de supraveghere a spațiului — gândite inițial pentru un mediu orbital „pașnic” — abia mai pot ține pasul cu creșterea explozivă a numărului de sateliți și a deșeurilor spațiale, precum și cu desfășurarea armelor anti-satelit de către rivali precum China și Rusia.

„Nu ne putem mulțumi dacă ne ia ore întregi să detectăm o activitate orbitală și cu siguranță nu ne putem mulțumi dacă analizarea completă a unor evenimente orbitale durează săptămâni și luni”, a spus generalul Saltzman.

Comentariile generalului subliniază îngrijorările tot mai mari ale Pentagonului legate de ceea ce oficialii militari numesc „imaginea completă a domeniului spațial” — un termen folosit pentru monitorizarea și capacitatea de a putea identifica și cataloga corect toate obiectele și activitățile detectate pe orbita joasă a Pământului.

O astfel de capacitate, care include urmărirea sateliților, a deșeurilor spațiale și identificarea potențialelor amenințări, a devenit esențială pe măsură ce spațiul se militarizează.

Urgența lui Saltzman reflectă natura rapid schimbătoare a mediului spațial, unde numărul sateliților activi a crescut dramatic, în timp ce China și Rusia dezvoltă și testează arme capabile să distrugă sau să dezactiveze sateliți, creând noi categorii de amenințări pe care sistemele de urmărire existente nu au fost proiectate să le gestioneze.

Forța Spațială a SUA deține și actualizează ceea ce se numește un „catalog spațial” — practic, o bază de date cuprinzătoare a tuturor obiectelor cunoscute care orbitează Pământul, de la sateliți activi până la cele mai mici deșeuri spațiale. Dar acest sistem, construit în mare parte în timpul Războiului Rece, când spațiul era mai puțin aglomerat și mai puțin disputat, se confruntă cu provocări tot mai mari.

„O mare parte din setul nostru de misiuni a fost construit pentru o altă eră, o eră în care spațiul nu era o zonă (potențială) de război,” a menționat generalul Saltzman, care a adăugat că Forțele Spațiale ale SUA trebuie să-și sporească efectivele, să-și actualizeze instruirea, să rescrie procedurile și să fie dotate cu instrumente și echipamente moderne și performante.

Aprecierile lui Chance Saltzman reflectă îngrijorările mai multor înalți oficiali militari ai SUA, care susțin că, în prezent, capacitățile actuale de supraveghere a spațiului au rămas blocate în funcții de catalogare de bază, în loc să ofere informații predictive și analitice, necesare pentru operațiuni spațiale moderne.

„Avem nevoie de un program mai cuprinzător pentru a evita surprizele operaționale”, a spus Saltzman. „Trebuie să rezolvăm problemele Forțelor Spațiale, nu doar să îmbunătățim procesele”, a adăugat generalul SUA. Astfel, „spațiul devine exponențial mai aglomerat în fiecare zi”, a remarcat Saltzman, „iar capacitățile noastre abia reușesc să țină pasul”, a avertizat generalul american, care a spus că SUA riscă să-și piardă acest avantaj strategic.