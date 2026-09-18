Surse: PSD nu va accepta rocada din 2027. Nu există nicio variantă prin care social-democrații să voteze guvernul Mureșan

Sorin Grindeanu, la consultările cu Nicușor Dan. sursa foto: Agerpres

PSD nu va accepta rocada din 2027, dacă le va fi propusă, așa cum au discutat cei trei lideri ai Polului de Dreapta – Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor, la ședința de urgență de joi seară, după desemnarea lui Siegfried Muresan drept candidat pentru funcția de premier, au declarat surse pentru Antena 3 CNN.

Nu există nicio variantă prin care PSD să voteze guvernul Mureșan, au adăugat sursele citate.

Cei trei lideri urmează să propună PSD ca în schimbul voturilor să accepte o rocadă la guvernare, în 2027, adică peste un an să se retragă Mureșan și să fie instalat premier Sorin Grindeanu, cu voturile PNL, USR și UDMR.

Daca PSD va refuza, se va pune problema depunerii mandatului de către Siegfried Mureșan, pentru că una dintre condițiile puse de UDMR pentru a susține la vot guvernul este să existe garanții că nu vor exista înțelegeri la vot cu AUR și SOS. Dacă nu se pot baza pe voturile sigure ale PSD, liderii maghiari nu își doresc să se ajungă la votul din Parlament unde pot să aibă surpriza unor înțelegeri subterane cu partidele extremiste.

Întrebat de Antena3.ro dacă va fi propusă varianta rocadei celor de la PSD, președintele UDMR, Kelemen Hunor a răspuns „Da, ca bază de negociere”.

Sursele citate susțin ca Ilie Bolojan a fost surprins de anunțul făcut de Nicușor Dan, pentru că nu se aștepta ca Siegfried Mureșan să fie cel nominalizat pentru a forma guvernul.

Dominic Fritz a declarat, la câteva ore după anunțul președintelui Nicușor Dan, că strângerea unei majorități parlamentare pentru premierul desemnat Siegfried Mureșan nu va fi ușoară, dar partidul este pregătit să găsească „puncte de compromis, chiar și cu PSD, ale cărui voturi vor decide dacă acest guvern minoritar va trece sau nu”.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, la capătul unei zile cu consultări cu partidele parlamentare la Palatul Cotroceni. Este cea de-a treia propunere pe care o face șeful statului de la demiterea Guvernului Bolojan. Anterior i-a propus pe Eugen Tomac (care s-a retras înainte de votul din Parlament) și pe Adrian Veștea, care a picat la votul de învestitură.

În declarația de presă de la Cotroceni, Nicușor Dan a declarat că nu există o majoritate parlamentară conturată pentru învestirea Guvernului Mureșan.

PNL, USR, UDMR pot aduna împreună 169 de voturi, mult sub cele 233 de voturi necesare, iar fără PSD ar trebui găsite 64 de voturi din alte grupuri. În același timp, UDMR exclude sprijinul AUR și al formațiunilor radicale, iar AUR a anunțat deja că nu îl votează pe Mureșan. De aceea, PSD rămâne piesa decisivă. Social-democrații au 126 de parlamentari, suficienți pentru a asigura fără probleme majoritatea împreună cu PNL-USR-UDMR, dar cer să intre efectiv la guvernare. Tocmai aici apare contradicția cu poziția USR și cu declarațiile făcute până acum de Siegfried Mureșan despre o guvernare alături de PSD.

Pe de altă parte, AUR, care are 92 de parlamentari, a anunțat deja că nu va vota un Guvern Mureșan. Și grupul PACE - Întâi România, cu șapte senatori, a transmis că se opune desemnării.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, joi seară, după ce Nicuşor Dan l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan pentru funcţia de premier că acesta din urmă nu ar avea nicio şansă la votul Parlamentului. "Eu cred că Siegfried Mureşan va pica cu glorie în Parlament și va lua probabil cel mai mic număr de voturi din istorie la o învestire. Ăsta-i pariul meu", a afirmat Grindeanu.

Grindeanu a atacat şi PNL şi USR: "Se antrenează pe Facebook de vreo trei luni, mi-a inundat cu postări și el deja pare că gâfăie, că nu e pregătit. Ăștia sunt oameni serioși? Scuzați-mă, dar nu pot să-i cataloguez acum decât ca fiind lași și este tragic că acești oameni sunt astăzi la conducerea României. Sunt, și nu mă feresc să spun, sunt niște trădători care au cerut suspendarea fondurilor pentru România".