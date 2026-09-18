Forţele ruse au atacat cu drone şi rachete mai multe regiuni din Ucraina. Trei copii şi doi adulţi au fost răniţi la Kiev

Imagine surprinsă după unul dintre atacurile Rusiei în regiunea Kiev, Ucraina, vineri dimineaţa. Sursa foto: Telegram/Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei

Armata Rusiei a lansat aproape 100 de drone şi rachete asupra mai multor regiuni din Ucraina în noaptea de joi spre vineri. Potrivit oficialilor, în urma bombardamentelor, şapte oameni, dintre care trei copii, au fost răniţi, relatează Ukrainska Pravda. Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a transmis într-un comunicat că atacurile ruşilor continuă în dimineaţa acestei zile şi a îndemnat populaţia să se adăpostească.

Cinci persoane, dintre care trei copii, au fost rănite într-un atac rusesc asupra regiunii Kiev, care a avut loc în dimineața zilei de vineri, 18 septembrie, a anunţat șeful Administrației Militare a Regiunii Kiev, Tymur Tkachenko, pe Telegram.

"Cinci persoane, inclusiv trei copii, au fost rănite într-un atac cu drone al inamicului, desfășurat în această dimineață, în districtul Fastiv. Copiii au suferit leziuni la nivelul urechilor provocate de suflul exploziei și sunt în stare de șoc. Toți trei au fost internați", a precizat Tymur Tkachenko.

Incendiile izbucnite în urma atacului au fost stinse. Potrivit şefului Administrației Militare a Regiunii Kiev, un bărbat a suferit arsuri şi a fost rănit la un picior, fiind internat în spital. Iar o femeie a avut şi ea nevoie de îngrijiri medicale.

Alte două persoane au fost rănite în urma atacurilor rusești asupra orașului Dnipro, în seara zilei de joi, 17 septembrie. Totodată, mai multe clădiri, maşini şi case au fost afectate, au scris jurnaliştii publicaţiei Ukrainska Pravda.

"Spații comerciale au fost avariate în Dnipro. Două persoane au fost rănite. Un bărbat în vârstă de 40 de ani a fost spitalizat, starea sa fiind de gravitate medie. Un alt bărbat, în vârstă de 39 de ani, va primi îngrijiri la domiciliu", a menţionat șeful administrației militare regionale din Dnipropetrovsk (OVA), Oleksandr Hanzha, pe Telegram.

Conform Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, s-a reuşit doborârea a 69 de drone ruseşti dintre cele 93 lansate. Rusia a lansat şi trei rachete de croazieră compacte de tipul Bandarol/Dan-T.

"În noaptea de 18 septembrie (începând cu ora 18:00 a zilei de 17 septembrie), inamicul a atacat cu 93 de UAV-uri de atac de tip Shahed, Gerbera, drone-imitatoare de tip Parodia, precum și rachete de croazieră compacte de tipul Bandarol/Dan-T. (...).

Potrivit datelor preliminare, până la ora 08:00, apărarea antiaeriană a doborât/suprimat 69 de UAV-uri inamice de tip Shahed, Gerbera, și 3 rachete de timpul Bandarol/Dan-T. Au fost înregistrate lovituri ale mijloacelor de atac aerian ale inamicului în 13 locații, precum și căderi ale celor doborâte (fragmente) în 3 locații. (...). Atacul continuă, în spațiul aerian se află UAV-uri inamice. Respectați regulile de siguranță!", a precizat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei într-o postare pe Facebook, făcută în această dimineaţă.