O sportivă Hyrox a avut diaree în timpul cursei, a continuat proba şi a şi câştigat-o. Apoi şi-a cerut scuze: "Trebuia să aleg altfel"

2 minute de citit Publicat la 19:11 17 Sep 2026 Modificat la 19:11 17 Sep 2026

Joanna Wietrzyk, sportivă Hyrox. Sursa foto: Profimedia

Joanna Wietrzyk, o sportivă criticată pentru că a continuat să concureze la o competiție Hyrox după ce a avut un accident fiziologic (și-a murdărit echipamentul din cauză că a avut diaree), și-a cerut scuze și a anunțat că se va retrage retroactiv din cursă, notează BBC. Hyrox este un concurs de fitness care combină alergarea cu exerciții de forță.

Joanna Wietrzyk și-a prezentat „scuzele sincere” pentru incidentul petrecut sâmbătă, în timpul competiției de fitness indoor de la Beijing, afirmând că ar fi trebuit să facă „o altă alegere” și să se retragă din concurs.

Imaginile cu Wietrzyk concurând după ce și-a murdărit echipamentul au stârnit îngrijorări privind igiena, determinându-l pe cofondatorul Hyrox, Moritz Fürste, să-și ceară scuze pentru modul în care a fost gestionată situația.

Într-o declarație publicată joi pe rețelele de socializare, Wietrzyk a afirmat: „Știu că acțiunile mele au avut un impact care a depășit propria mea persoană și îmi pare sincer rău față de toți cei afectați.”

A spus că renunţă la victorie

În urma reacțiilor negative, Wietrzyk, câștigătoarea cursei de la Beijing, a anunțat că renunță la victorie. Wietrzyk a declarat: „Doresc să-mi cer scuze sincer poporului chinez, celorlalți concurenți, spectatorilor și organizatorilor HYROX pentru cele întâmplate în timpul cursei de la Beijing”.

Ea a menționat că era „perfect sănătoasă și în formă” la startul cursei și că „nu avea niciun motiv” să anticipeze vreo problemă de sănătate.

„Privind în urmă, regret decizia de a nu mă retrage din cursă. Recunosc că ar fi trebuit să fac o altă alegere. Îmi asum responsabilitatea pentru decizia de a continua și regret profund disconfortul și perturbările create”, a adăugat Wietrzyk.

Hyrox a subliniat că avea „proceduri medicale și de gestionare a riscurilor de biocontaminare clar stabilite”.

Compania a precizat că „a apărut o situație neprevăzută” în care protocoalele au devenit neclare, „creând ambiguitate în ceea ce privește modul în care au fost aplicate și înțelese”.

Într-un comunicat publicat pe Instagram, Fürste s-a angajat să „îmbunătățească procesele de organizare a evenimentelor” pentru a „preveni repetarea unor astfel de situații”.

Organizatorii Hyrox i-au luat apărarea

Organizatorii Hyrox a anunțat că oricine îi va adresa insulte sau amenințări sportivei va primi interdicția de a participa la evenimente viitoare.

Luni, organizația a transmis: „Nu există loc în comunitatea noastră pentru amenințări cu violența sau pentru instigarea la vătămarea unui sportiv”.

În fiecare cursă Hyrox, participanții alternează alergarea pe distanța de un kilometru cu exerciții de fitness, precum împinsul saniei, sărituri tip „burpee”, canotaj la aparat și fandări cu un sac cu nisip.

Popularitatea competiției a crescut spectaculos de la înființarea sa în 2017, la Hamburg (Germania), iar în prezent evenimentul se desfășoară în întreaga lume. Disciplina a debutat în China continentală spre sfârșitul anului 2024.

Unii și-au exprimat nedumerirea cu privire la faptul că arbitrii competiției de la Beijing, desfășurată weekendul trecut, nu au intervenit atunci când sportivul și-a murdărit echipamentul, având în vedere că Hyrox penalizează acțiuni precum „scuipatul, suflatul nasului, aruncarea gunoiului și risipa de apă”.