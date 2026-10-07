FIFA confirmă dezastrul de la naţionala României. Tricolorii au ajuns pe cel mai slab loc din istorie. Ne-au depăşit Mali şi Congo

Cu Gheorghe Hagi pe bancă, tricolorii au ajuns pe cel mai slab loc din istorie. Sursa foto: Hepta

Naţionala Spaniei, campioana europeană și mondială, și-a consolidat poziția de lider al clasamentului Federației Internaționale de Fotbal (FIFA), după fereastra internațională din septembrie-octombrie, în timp ce România a coborât pe locul 58, cea mai slabă poziţie din istorie, notează Agerpres.

"La Roja" a obținut patru victorii în acest interval, 3-2 cu Anglia pe Wembley, 4-1 cu Croația la Sevilla și 2-1 la Split, 3-1 cu Cehia la Oviedo, astfel că și-a asigurat calificarea în sferturile de finală ale Ligii Națiunilor.

Vicecampioana mondială Argentina, cu trei victorii în meciuri amicale (4-0 cu Bolivia, 7-0 cu Burkina Faso și 3-0 cu Benin), se menține pe locul al doilea.

Franța, la primele meciuri sub comanda lui Zinedine Zidane, cu trei victorii (1-0 cu Turcia, 1-0 cu Belgia, 1-1 cu Italia și 4-1 cu Belgia), completează podiumul.

România, după patru eșecuri în tot atâtea meciuri din Liga Națiunilor, 1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia-Herțegovina, 0-6 cu Polonia și 0-1 cu Suedia, a coborât șase locuri față de luna iulie și se află acum pe 58, cea mai slabă clasare a sa din istorie. Cel mai slab loc ocupat până acum de România în ierarhia FIFA era 57, din 5 septembrie 2012.

Ne clasăm mai prost decât Mali (48) şi RD Congo (40).

TOP FIFA

1 (1). Spania 2.011,57 puncte

2 (2). Argentina 1.972,80

3 (3). Franța 1.958,86

4 (4). Anglia 1.925,59

5 (7). Portugalia 1.807,69

6 (5). Brazilia 1.806,51

7 (6). Maroc 1.805,34

8 (8). Belgia 1.779,17

9 (9). Olanda 1.778,61

10 (10). Mexic 1.738,48

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34 (37). Suedia 1.543,80

37 (36). Polonia 1.514,58

57 (61). Bosnia-Herțegovina 1.429.32

58 (52). România

România, patru înfrângeri la rând în Liga Naţiunilor. Hagi a anunţat când îşi va da demisia

Naţionala României a pierdut toate cele patru partide din această fereastră internaţională a Ligii Naţiunilor: 1-2 cu Suedia pe 25 septembrie (Strawberry Arena - Solna), 2-4 cu Bosnia-Herţegovina pe 28 septembrie (Arena Naţională), 0-6 cu Polonia pe 2 octombrie (Stadion Naţional - Varşovia) şi 0-1 cu Suedia (Arena Naţională) pe 5 octombrie.

Luna viitoare, tricolorii vor juca ultimele două meciuri din grupă, pe 14 noiembrie acasă cu Polonia şi pe 17 noiembrie în deplasare cu Bosnia-Herţegovina.

După meciul cu Suedia, selecţionerul Gheorghe Hagi a mai cerut "puţin timp" pentru reconstrucţia naţionalei şi a anunţat că "dacă nu fac echipa să joace, asta e, ce să fac, mă duc acasă". Totuşi, el a adăugat că va urma o disciuţie şi cu conducerea FRF.

"Nu am venit la echipa naţională să mă cert cu cineva, am venit să fac o echipă care să joace fotbal. Iar suporterii să fie mândri. Când nu o să pot să mai fac asta, când o să am senzaţia că s-a terminat, plec. O să văd, o să reflectez zilele acestea. Dacă o să merg în continuare, o să încerc să fac o echipă. Nu îmi este frică de nimic.

Trebuie să avem curaj, să urcăm la alt nivel. Generaţia veche trebuie depăşită, acesta este singurul obiectiv pentru România. Să creeze o echipă mai bună decât generaţiile din trecut. Avem resurse pentru a construi, dar avem nevoie de victorii. Deci, am nevoie de puţin timp.

Puţin. Dacă nu fac echipa să joace, asta e, ce să fac, mă duc acasă. A fost un examen pentru mine, va fi în continuare. Voi încerca să dau tot ce am eu mai bun. Sunt extrem de motivat şi ambiţios, dar am nevoie de puţin timp şi sper să fac echipa să joace", a spus Hagi.