România - Suedia 0-1. Tricolorii au patru înfrângeri la rând în Liga Naţiunilor. Gheorghe Hagi a anunţat când îşi va da demisia

Tricolorii au patru înfrângeri la rând în Liga Naţiunilor, cu Hagi pe bancă. Sursa foto: Hepta

Naţionala României a fost învinsă de echipa Suediei cu scorul de 1-0 (1-0), luni seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în Grupa B4 a Ligii Naţiunilor la fotbal. Tricolorii continuă campania slabă în acest mandat al lui Gheorghe Hagi, pierzând al patrulea meci consecutiv, notează Agerpres. După meciul cu Suedia, selecţionerul a mai cerut "puţin timp" pentru reconstrucţia naţionalei şi a anunţat că "dacă nu fac echipa să joace, asta e, ce să fac, mă duc acasă". Totuşi, el a adăugat că va urma o disciuţie şi cu conducerea FRF.

Selecţionerul primei reprezentative de fotbal a României, Gheorghe Hagi, a declarat, luni seara, într-o conferinţă de presă susţinută după înfrângerea cu 1-0 suferită în faţa Suediei, în Liga Naţiunilor, că mai are nevoie de puţin timp, iar dacă nu va reuşi să facă echipa să joace atunci va demisiona.

"Nu am venit la echipa naţională să mă cert cu cineva, am venit să fac o echipă care să joace fotbal. Iar suporterii să fie mândri. Când nu o să pot să mai fac asta, când o să am senzaţia că s-a terminat, plec. O să văd, o să reflectez zilele acestea. Dacă o să merg în continuare, o să încerc să fac o echipă. Nu îmi este frică de nimic.

Trebuie să avem curaj, să urcăm la alt nivel. Generaţia veche trebuie depăşită, acesta este singurul obiectiv pentru România. Să creeze o echipă mai bună decât generaţiile din trecut. Avem resurse pentru a construi, dar avem nevoie de victorii. Deci, am nevoie de puţin timp. Puţin. Dacă nu fac echipa să joace, asta e, ce să fac, mă duc acasă. A fost un examen pentru mine, va fi în continuare. Voi încerca să dau tot ce am eu mai bun. Sunt extrem de motivat şi ambiţios, dar am nevoie de puţin timp şi sper să fac echipa să joace", a spus Hagi după a patra înfrângere consecutivă.

Hagi spune că mai e nevoie de muncă

"Azi, chiar dacă am pierdut din nou, eu cred că am făcut un meci bun. Puteam mai mult, dar încrederea şi mentalitatea se construiesc în timp. Trebuie să avem mai multă iniţiativă, să alergăm mai mult, să ne luptăm mai mult şi să fim agresivi în jumătatea adversă. Când vom reuşi aceste lucruri, vor veni şi victoriile. Sunt patru meciuri în care nu am câştigat, iar concluzia este clară. Iniţial vedeam lucrurile altfel, aveam mare încredere, dar treptat mi-am dat seama că e de muncă. Trebuie să muncim mult ca să ne putem bate din nou cu cei mari. Procesul acesta necesită puţin timp, nu mult, dar este nevoie.

M-am repezit şi eu puţin, am zis ca să aduc încredere şi să arăt că se poate. În vară lucrurile au mers bine, dar acum tonusul a fost altul şi s-au văzut anumite greşeli. Astăzi am încheiat cu un meci bun, în care ambele faze s-au făcut la un nivel bun. Avem lucruri bune, dar trebuie să le îmbunătăţim pentru a începe să câştigăm. Ne-au lipsit şi vreo şapte jucători... În rest, e mai bine să vorbesc mai puţin, pentru că am patru înfrângeri şi ce aş putea spune?", a adăugat el.

Selecţionerul susţine că jucătorii naţionalei trebuie să ridice ritmul şi intensitatea pentru a începe să obţină victorii.

"S-a spus în ultimele luni că suntem jos. Prin urmare, trebuie să parcurgem un proces, să urcăm aceste trepte, iar jucătorul român şi echipa naţională să capete personalitate, iniţiativă şi mentalitate de învingător. Nu suntem departe de calificările anterioare, lotul are un potenţial bun, dar trebuie să ridicăm ritmul şi intensitatea.

Când nu facem aceste lucruri, adversarii pasează, noi alergăm după ei şi obosim, exact ce s-a întâmplat în Polonia. Când le oferi timp şi spaţiu unor jucători valoroşi, te aşteaptă doar înfrângerea. Atunci (n.r. - în partida cu Polonia) poate şi eu am ieşit prea deschis la joc şi de aceea am primit nişte goluri", a explicat antrenorul.

Cei trei jucători despre care Hagi spune că sunt "câştigurile naţionalei"

El a subliniat că Andrei Coubiş, Matei Ilie şi Lisav Eissat sunt câştigurile echipei naţionale după aceste prime patru partide: "Din punctul meu de vedere, am câştigat trei jucători care au evoluat bine şi au arătat ce pot. Coubiş, Ilie şi Eissat au demonstrat că pot juca la echipa naţională. Mai sunt opţiuni şi la mijloc, şi în atac. Echipa naţională nu e închisă niciodată, trebuie să rămână mereu deschisă. Pe lângă nucleul de bază, trebuie să căutăm tineri cu potenţial bun".

Hagi a promis că în meciurile din noiembrie va miza mai mult pe calitate în ceea ce priveşte alcătuirea lotului.

"Dacă eu rămân, trebuie să fac echipa să joace ambele faze aşa cum trebuie, cu tranziţii rapide. Principiile mele de bază se leagă de posesie: construcţie de la portar, să circule mingea până la finalizare. Jucătorii trebuie să aibă personalitate şi să nu le fie teamă să joace în jumătatea adversă. Băieţii mă cunosc mult mai bine acum. De aceea am convocat un lot de 30 de jucători, ca să vadă ce gândeşte Hagi şi cum vrea să joace fotbalul.

Ne cunoaştem mai bine, iar din noiembrie trebuie să mizăm pe calitate, nu pe cantitate. Acum am pierdut patru meciuri, iar pentru mine este dur, foarte dur... lăsaţi-mă să mă odihnesc o zi-două şi vom vedea. Dar am văzut lucruri bune în jocul naţionalei în seara asta care îmi dau curaj. O echipă cu personalitate joacă la fel şi acasă şi în deplasare, aşa cum au făcut suedezii. Ei au ajuns la acel nivel, noi suntem pe drum şi avem nevoie de muncă", a precizat el.

Va urma şi o discuţie cu FRF

Selecţionerul va discuta cu conducerea Federaţiei Române de Fotbal şi va decide dacă va continua sau nu la conducerea primei reprezentative.

"Echipa arată mai bine şi este pe drumul cel bun, chiar dacă rezultatele nu ne ajută. Când ai patru înfrângeri, taci şi mergi acasă. Lăsaţi-mă să mă odihnesc la noapte, să reflectez şi o să am o discuţie cu conducerea (n.r. - FRF). Şi dacă e bine, mergem mai departe. Nu depinde doar de mine, eu sunt angajat. Nu are rost să vorbesc acum despre mine. Mie nu-mi place să pierd, dar am venit aici cu dorinţa de a realiza un proiect... dacă nu schimb ceva, de ce am venit? Iubesc naţionala şi sunt gata să îndur orice pentru ea. Dacă cei din federaţie mă doresc în continuare, mergem mai departe. În două zile vom vedea", a mai spus Gheorghe Hagi.

Selecţionata României a fost învinsă de echipa Suediei cu scorul de 1-0 (1-0), luni seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în Grupa B4 a Ligii Naţiunilor la fotbal.

Tricolorii continuă campania slabă în acest mandat al lui Gheorghe Hagi, pierzând al patrulea meci consecutiv.

Unicul gol al partidei a fost înscris de Viktor Gyokeres (13), atacantul lui Arsenal marcând pentru reprezentativă în al şaptelea meci consecutiv de Liga Naţiunilor.

Selecţionata României a pierdut toate cele patru partide din această fereastră internaţională a Ligii Naţiunilor: 1-2 cu Suedia pe 25 septembrie (Strawberry Arena - Solna), 2-4 cu Bosnia-Herţegovina pe 28 septembrie (Arena Naţională), 0-6 cu Polonia pe 2 octombrie (Stadion Naţional - Varşovia) şi 0-1 cu Suedia (Arena Naţională) pe 5 octombrie.

Luna viitoare, tricolorii vor juca ultimele două meciuri din grupă, pe 14 noiembrie acasă cu Polonia şi pe 17 noiembrie în deplasare cu Bosnia-Herţegovina.