Hagi spune că nu se gândește la demisie după înfrângerea catastrofală cu Polonia. „Rezultatul ne doare, dar totul durează o noapte”

Antrenorul echipei naţionale de fotbal, Gheorghe Hagi, speră că România va învinge Suedia, peste două zile, la București. Foto: Profimedia Images

Selecţionerul României, Gheorghe Hagi a declarat, vineri seara, după înfrângerea în faţa Poloniei, scor 0-6, în Liga Naţiunilor, că rezultatul este unul dureros, dar a subliniat că echipa naţională de fotbal trebuie să meargă mai departe, având un nou meci important peste două zile, informează Agerpres.

„E un rezultat dur, ne doare, dar în fotbal trebuie să mergi înainte. Totul durează o noapte, a doua zi trebuie să o iei de la capăt. Avem un meci important acasă peste două zile şi sper să strângem rândurile, să avem puterea să mergem înainte”, a declarat selecţionerul în conferinţa de presă de după meci.

Hagi şi-a asumat responsabilitatea pentru rezultatul de la Varşovia şi a afirmat că România nu a reacţionat bine după ce a rămas în inferioritate numerică, în urma eliminării lui Radu Drăguşin.

„Eu sunt antrenorul principal, eu sunt de vină. Eu am făcut lucrurile tactic, apoi greşeala în joc există. Noi, ca echipă, nu am reacţionat bine, pentru că ştiam că suntem cu un om în minus şi trebuia să ne apărăm fantastic. Ne trebuia energie multă, pentru că ştiam că Polonia are fotbalişti buni, dar nu am putut să o facem. Am intrat, eu cred, moi de la vestiar. Când iei patru goluri acasă şi şase în deplasare, principalul vinovat sunt eu”, a spus Hagi.

Selecţionerul a precizat că după primele patru meciuri vor exista evaluări şi că este posibil să fie luate decizii importante în privinţa echipei naţionale: „După aceste patru meciuri e clar că vor exista evaluări, probabil că vor exista lucruri importante de făcut, pentru că fotbalul trebuie să meargă înainte”.

Referitor la desfăşurarea partidei, Hagi a explicat că România a avut o primă repriză echilibrată, dar jocul s-a rupt în partea secundă, când Polonia a înscris de mai multe ori într-un interval scurt.

„A fost o primă repriză echilibrată, cu o echipă despre care ştiam că are jucători iuţi, talentaţi şi cu un atacant de excepţie (Lewandowski). Am încercat să facem lucrurile bine, dar a venit omul în minus. Apoi a decurs totul bine până la pauză, când ai văzut acest optimism, cum să lucrăm, cum să jucăm în repriza a doua cu un om în minus, un 4-3-1-1. Am vrut să continuăm ceea ce făcusem bine după eliminare. Am zis să jucăm mai direct, să nu mai pierdem energia. Dar imediat s-a rupt totul. Poate că am intrat prea încrezători că putem schimba totul şi cred eu că aici s-a jucat meciul. În 10 minute s-au înscris golurile acelea, apoi practic totul s-a dărâmat”, a afirmat acesta.

Întrebat dacă se gândeşte la demisie, Hagi a spus că în acest moment se gândeşte doar la următoarea partidă, cu Suedia: „Nu are rost să vorbim despre lucrurile acestea. Durerea este mare şi gândurile sunt doar la această înfrângere, care ne doare, şi atât. Mai avem două zile şi ne gândim doar la meciul cu Suedia, nu există alte gânduri”.

Selecţionerul a adăugat că trebuie să abordeze cu optimism următoarea partidă, chiar dacă rezultatul de la Varşovia este unul dureros.

„Vreau, nu vreau, mâine trebuie să mă scol optimist şi să mă gândesc că putem obţine o victorie în meciul cu Suedia. Acum simt multă durere. În ceea ce priveşte România, trebuie să ne gândim foarte bine la drumul pe care trebuie să mergem. Îmi pare rău, este dureros pentru mine. Este o lecţie din care eu trebuie să învăţ ceva. Acum trebuie să strângem rândurile, să facem o echipă competitivă pentru meciul cu Suedia, pentru că jucăm acasă, în faţa suporterilor. După aceea avem timp să reflectăm”, a mai spus Hagi.

Selecţionata României a fost zdrobită de formaţia Poloniei cu scorul de 6-0 (1-0), vineri seara, pe Stadionul Naţional din Varşovia, în Grupa B4 a Ligii Naţiunilor la fotbal.

România a suferit una dintre cele mai drastice eşecuri din istoria sa, după un meci pe care l-a jucat în cea mai mare parte în inferioritate numerică, după eliminarea lui Radu Drăguşin (22). Golurile au fost marcare de Robert Lewandowski (24 - penalty, 47, 86), Virgil Ghiţă (autogol, 49), Piotr Zielinski (62) şi Jan Bednarek (66).

Selecţionata României a pierdut primele sale trei partide din această fereastră internaţională a Ligii Naţiunilor: 1-2 cu Suedia pe 25 septembrie (Strawberry Arena - Solna), 2-4 cu Bosnia-Herţegovina 2-4 pe 28 septembrie (Arena Naţională) şi 0-6 cu Polonia pe 2 octombrie (Stadion Naţional - Varşovia). În următorul meci, România va întâlni Suedia pe 5 octombrie, pe Arena Naţională din Bucureşti.