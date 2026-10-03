O statuetă rară a zeului grec Priap a fost descoperită într-o fostă reședință romană din Bulgaria. Ce spun arheologii despre artefact

Descoperirea arheologică a avut loc în fortăreața antică Novae, aflată în nordul Bulgariei. Sursa foto: Getty Images

O rară statuetă din bronz care îl înfățișează pe Priap, zeul grec al fertilității, a fost descoperită în timpul săpăturilor arheologice efectuate la o reședință romană de mari dimensiuni din fortăreața antică Novae, în Bulgaria, transmite publicaţia Greek Reporter. Arheologii au declarat că se cunosc doar cinci figurine similare reprezentându-l pe Priap în regiunea Dunării de Jos.

Artefactul se numără printre mai multe descoperiri făcute în acest an într-un complex rezidențial monumental care se întinde, în prezent, pe o suprafață de peste 3.000 de metri pătrați. Cercetătorii de la Centrul de Cercetare a Antichității din Europa de Sud-Est al Universității din Varșovia au efectuat săpăturile.

Priap își are originea în religia greacă și, ulterior, a fost preluat în tradițiile religioase romane. El era asociat cu fertilitatea și era reprezentat, de regulă, cu trăsături sexuale exagerate. Mica statuetă din bronz a fost unul dintre numeroasele obiecte religioase și artistice descoperite la Novae în acest sezon. Arheologii au scos la lumină, de asemenea, un cap sculptat al zeului Mithras și o parte dintr-un cap de marmură, provenind de la un portret imperial oficial.

A rare bronze figurine of Priapus, the ancient Greek god of fertility, has been discovered at a massive Roman residence in Bulgaria. Only five similar figurines are known from the Lower Danube region. The site also revealed baths, painted walls, altars and other rare artifacts. https://t.co/RHt6aQpjKT — Tom Marvolo Riddle (@tom_riddle2025) September 29, 2026

Situată pe malul sudic al Dunării, în nordul Bulgariei, Novae a devenit un important centru militar roman și baza permanentă a acestei legiuni, înființată în secolul I d.Hr.

Descoperirea legată de Mithras completează dovezile privind venerarea acestei divinități în întreaga lume romană. Cercetările arheologice desfășurate la un sanctuar dedicat lui Mithras, situat pe teritoriul actual al Croației, au oferit noi indicii despre modul în care s-a dezvoltat acest cult în diverse regiuni ale Imperiului Roman.

Printre alte vestigii descoperite la Novae se numără un element decorativ terminal în formă de con de pin, un obiect rar întâlnit în zona cursului inferior al Dunării, și o parte din montura unui inel de aur. De asemenea, cercetătorii au găsit două altare inscripționate. Unul dintre acestea s-a păstrat aproape intact și își păstrează inscripția.

Imensa reședință din Novae avea băi și podele decorate

Artefactele au fost descoperite în timp ce arheologii continuau cercetarea unei structuri monumentale, despre care se crede că a fost o reședință somptuoasă. Până în prezent, a fost dezvelită o suprafață de peste 3.000 de metri pătrați din cadrul complexului. În acest sezon, arheologii au scos la lumină bazine suplimentare, parte a complexului de băi. De asemenea, au găsit fragmente de tencuială pictată și o pardoseală elaborată, realizată din cărămizi multicolore.

Descoperirile se adaugă unui volum tot mai mare de dovezi arheologice privind activitatea romană în Bulgaria. Recent, arheologii au descoperit o inscripție romană din timpul domniei împăratului Traian la Aquae Calidae.

La Novae, cercetătorii speră că vestigiile documentate recent ar putea contribui la elucidarea unei probleme arheologice de lungă durată: localizarea portului antic al așezării.