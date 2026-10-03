Bruxelles-ul deschide procedura de infringement împotriva României pentru taxarea câștigurilor investitorilor prin brokeri străini

1 minut de citit Publicat la 08:58 03 Oct 2026 Modificat la 08:58 03 Oct 2026

Comisia consideră că regimul fiscal românesc poate descuraja investitorii să apeleze la astfel de intermediari financiari. Foto: Getty Images

Comisia Europeană a deschis o procedură de infringement împotriva României, acuzând legislația fiscală de tratament discriminatoriu pentru câștigurile de capital obținute din transferul de valori mobiliare și alte instrumente financiare atunci când intermediarul financiar nu este stabilit în România, potrivit unui comunicat.

Comisia a transmis României o scrisoare de punere în întârziere în cadrul procedurii INFR(2026)2173, considerând că legislația națională nu este conformă cu normele privind libera prestare a serviciilor prevăzute de articolul 56 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolul 36 din Acordul privind Spațiul Economic European.

Potrivit Comisiei Europene, în prezent, câștigurile de capital rezultate din transferul de valori mobiliare și alte instrumente financiare sunt impozitate cu cote mai mari atunci când tranzacția este gestionată de un intermediar financiar care nu este stabilit în România, în comparație cu situația în care intermediarul este stabilit în România.

Executivul comunitar susține că aceste condiții fac mai puțin atractive serviciile de custodie și administrare oferite de intermediari financiari stabiliți în alte state membre ale Uniunii Europene sau în țările din Spațiul Economic European care nu au un sediu permanent în România.

Comisia critică regimul fiscal românesc

Comisia consideră că regimul fiscal românesc poate descuraja investitorii să apeleze la astfel de intermediari financiari și, prin urmare, poate reprezenta o restricție privind libera prestare a serviciilor în cadrul pieței unice.

România are la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor Comisiei Europene și pentru a remedia problemele semnalate.

În cazul în care nu primește un răspuns satisfăcător, Comisia poate trece la etapa următoare a procedurii de infringement și poate emite un aviz motivat.

Procedura face parte din eforturile Comisiei Europene de a elimina barierele existente pe piața unică în 11 domenii prioritare, în cadrul inițiativelor privind simplificarea și aplicarea mai eficientă a normelor europene, precum și al strategiei privind Uniunea Economiilor și Investițiilor.