A fost concediat după ce a jucat fotbal în concediu medical. Angajatorul va trebui acum să-i plătească despăgubiri de 72.000 de euro

Sentința pronunțată confirmă un principiu esențial pentru specialiștii în dreptul muncii. Sursa foto: Getty Images

Un italian în vârstă de 50 de ani a fost concediat după ce angajatorul a descoperit, cu ajutorul unui detectiv particular, că mergea să joace fotbal în sală în timpul concediului medical. Bărbatul fusese diagnosticat cu scleroză multiplă și urma tratament pentru probleme de anxietate, însă compania a considerat că ieșirile sale justifică demiterea. Instanța i-a dat însă dreptate și a decis că activitatea sportivă nu era incompatibilă cu starea sa de sănătate și nu îi întârzia recuperarea. Compania a fost obligată să-i plătească despăgubiri totale de 72.000 de euro, potrivit Corriere.it.

Mario, în vârstă de 50 de ani, a fost angajat într-o companie din industria metalurgică din octombrie 2022. În mai 2023, medicii i-au pus un diagnostic suspect de scleroză multiplă, confirmat ulterior în urma investigațiilor, iar acesta a început un tratament la secția de Neurologie a Spitalului Papa Giovanni XXIII, din Bergamo.

În paralel, compania a pus un detectiv particular să-l urmărească, iar acesta a descoperit ieșirile lui. După o procedură disciplinară care a dus deja, în decembrie 2023, la suspendarea lui timp de două zile fără plată, Mario a fost concediat la 14 martie 2024. După ce i s-au adus acuzațiile, Mario a explicat problemele sale de sănătate, însă angajatorul nu și-a schimbat decizia. El a contestat concedierea, asistat de avocat, și a câștigat procesul, obținând plata a 12 salarii, fiecare în valoare de 6.000 de euro brut.

Ce au constatat magistrații

Sentința pronunțată confirmă un principiu esențial pentru specialiștii în dreptul muncii. Desfășurarea unei activități sportive în timpul concediului medical poate constitui un motiv justificat pentru concediere doar dacă este incompatibilă cu boala pentru care angajatul lipsește de la serviciu sau dacă întârzie vindecarea.

Mario spune că, atunci când diagnosticul a venit ca un trăsnet, psihologii i-au recomandat să nu se izoleze, să păstreze legăturile sociale și să continue să facă lucrurile care îi făceau bine. În ianuarie 2024, medicii îi diagnostichează o „simptomatologie anxioasă reactivă la situații complexe”, care se agravase. El a luat medicamente și a continuat ședințele cu psihologii, care l-au îndemnat să „prelucreze experiența emoțională legată de diagnosticul de scleroză multiplă”.

La 5 martie 2024, angajatorul îi aduce mai multe acuzații concrete. Printre acestea, faptul că în după-amiaza zilei de 16 februarie și-ar fi părăsit locul de muncă. Mario a explicat ulterior că a fost vorba despre o cădere psihică. Din acest motiv judecătoarea nu dispune reintegrarea sa în funcție. Totuși, consideră că, luată în sine, fapta nu este suficient de gravă pentru a justifica concedierea.

Restul acuzațiilor vizează zilele în care Mario se afla în concediu medical. El a stat acasă între 8 ianuarie și 14 februarie și apoi între 19 februarie și 15 martie. Angajatorul i-a reproșat că a mers să joace fotbal în sală pe 6 februarie, 13 februarie și 20 februarie. Descrierea făcută de detectiv cuprinde în detaliu orele, deplasările și chiar îmbrăcămintea purtată de Mario: „Ajungea la baza sportivă cu o geantă de sport, intra în bar și se îndrepta spre vestiare. După ce își punea echipamentul negru și mănușile de portar, cobora pe terenul de fotbal în sală...”. Cu altă ocazie, raportul consemna: „Părăsea baza sportivă la volanul autoturismului său și, la ora 22:30, ajungea la localul berăriei”.

Medicul legist desemnat în calitate de expert al instanței a „exclus categoric ca acest lucru să fie incompatibil cu starea de boală sau să fie de natură să întârzie în vreun fel vindecarea”, scrie judecătoarea. Expertul citează studii care arată că, în cazul afecțiunilor neurologice și psihiatrice, sportul poate avea efecte benefice și poate fi un „instrument valoros pentru îmbunătățirea calității vieții persoanelor afectate de scleroză multiplă”.

De aici a pornit și concluzia judecătoarei, potrivit căreia desfășurarea activității sportive în timpul concediului medical „nu prezintă caracter ilicit”. Mario și-a găsit rapid un alt loc de muncă. Și continuă să joace fotbal în sală.