Un jaf s-a transformat în crimă în Austria. Doi români sunt acuzaţi de moartea femeii de 87 de ani pe care au jefuit-o

Anchetatorii au stabilit că atacul se produsese cu o zi înainte, iar femeia a stat rănită mai multe ore singură în casă. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Doi români sunt acuzaţi în Austria de moartea unei femei în vârstă de 87 de ani pe care o jefuiseră în luna iunie. Aceasta se pare că a murit în urma rănilor suferite în timpul jafului.

La câteva săptămâni după jaful comis de români în localitatea Salzburg-Taxham, în Austria, pensionara în vârstă de 87 de ani, a cărei casă a fost jefuită, a decedat din cauza rănilor suferite. Astfel românii ar putea acum răspunde pentru acuzaţii mult mai grave decât jaful.

Presa austriacă relatează că femeia în vârstă de 87 de ani a murit ca urmare a rănilor grave suferite în timpul jafului din luna iunie în cartierul Salzburg-Taxham. Femeia a fost găsită grav rănită în propria locuință. Cei doi bărbați de naționalitate română acuzaţi că au comis jaful se află de atunci în arest.

Victima a fost surprinsă de hoţi în casă și nu a mai reușit să cheme ajutor. Când nu s-a prezentat la o întâlnire, pe care o avea programată, mai multe cunoștințe au mers la domiciliul acesteia și au găsit-o în stare gravă. Anchetatorii au stabilit că atacul se produsese cu o zi înainte, iar femeia a stat rănită mai multe ore singură în casă. Cei doi români aflaţi în arest riscă acum o acuzație deosebit de gravă, adică jaf soldat cu omor.

Parchetul a dispus efectuarea unei autopsii pentru a înţelege dacă femeia a decedat în urma rănilor suferite în timpul jafului şi pentru a stabili astfel dacă cei doi hoţi se fac vinovaţi de moartea acesteia. Rudele femeii care a decedat ulterior au descoperit că din apartament fuseseră furate numeroase obiecte de valoare.

Ancheta continuă în acest caz până la stabilirea exactă a faptelor.