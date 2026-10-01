Un român din Italia şi-a lăsat fiica de 7 ani într-o maşină parcată la soare ca să meargă la cumpărături. Ce s-a întâmplat după o oră

În urma unei sesizări primite de la un trecător, o patrulă aflată în apropiere a intervenit la faţa locului. Sursa foto: Profimedia (poza cu caracter ilustrativ)

Un român, în vârstă de 51 de ani, este anchetat în Italia pentru abandon de minor, după ce și-ar fi lăsat fiica în vârstă de 7 ani singură într-un autoturism parcat la soare la Padova. Bărbatul se afla la cumpărături în timp ce fetiţa a fost salvată după ce pompierii au spart geamul maşinii.

Potrivit unui comunicat de presă emis de Poliția de Stat din Padova, intervenția a avut loc în jurul orei 11:45 de sâmbătă, 26 septembrie, în piazza Prato della Valle, la intersecția cu via Belludi, după ce un trecător a semnalat prezența fetiței în autoturism.

În urma unei sesizări primite de la un trecător, o patrulă din cadrul Unității de Prevenire a Criminalității a intervenit la intersecția dintre Prato della Valle și Via Belludi. Aceștia au acționat împreună cu pompierii pentru a gestiona situația unei fetițe de 7 ani care rămăsese blocată într-un autoturism parcat la soare, cu sistemul de închidere centralizată activat și geamurile blocate. Conform relatării inițiale reconstituite de poliție, minora se afla în interiorul vehiculului de peste o oră.

Fetiţa reușise să-și contacteze telefonic mama, care între timp alertase serviciile de urgență. Polițiștii și pompierii au încercat în repetate rânduri să comunice cu minora din exterior, instruind-o cum să deblocheze portierele, însă sistemul de închidere centralizată nu a putut fi acționat. Având în vedere situația și necesitatea de a asigura rapid siguranța copilului, pompierii și polițiștii au spart geamul din stânga-spate al mașinii, reușind astfel să o elibereze imediat.

Minora a fost încredinţată mamei sale. La fața locului a sosit și un echipaj medical de urgență care a examinat fetiţa şi a constatat că aceasta era într-o stare bună de sănătate, părând doar ușor agitată.

Tatăl, un cetățean român în vârstă de 40 de ani, a fost ulterior identificat și reclamat autorităților judiciare pentru presupusa infracțiune de abandon de minor. Poliția a stabilit că acesta se îndepărtase pentru a face câteva cumpărături, lăsându-și telefonul mobil la fiica sa, în interiorul mașinii încuiate.