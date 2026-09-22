Un turist român a fost împuşcat în capitala Ecuadorului de niște hoți care au vrut să-l jefuiască

Incidentul s-a petrecut într-o zonă comercială aglomerată din nordul capitalei ecuadoriene. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un turist român a fost împușcat în timpul unui jaf într-un magazin din Quito, capitala Ecuadorului. Bărbatul a fost împușcat în picior duminică, 20 septembrie 2026, în timpul unui jaf comis într-un magazin situat pe bulevardul República de El Salvador din Quito, capitala Ecuadorului.

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 17:30, într-o zonă comercială aglomerată din nordul capitalei ecuadoriene.

Raportul poliţiei arată că un bărbat înarmat a pătruns în forță într-un magazin aglomerat, relatează ​Teleamazonas.com. Apoi a început să amenințe și să-i ceară românului să îi dea bunurile pe care le avea asupra sa. Când acesta s-a opus, agresorul a scos un pistol și a tras. Românul a fost împușcat în piciorul drept, la nivelul coapsei, iar atacatorul a fugit imediat după ce a deschis focul.

Ofițerii Poliției Naționale au ajuns la fața locului după ce a fost transmisă o alertă prin chat-urile comunitare din zonă. Bărbatul rănit a fost transportat de urgenţă la spital unde a primit îngrijiri medicale. Martorii au povestit poliţiştilor că un individ înarmat a intrat în magazin, a început să amenințe, iar când românul a refuzat să îi dea bunurile sale, agresorul a tras și a părăsit grăbit zona.

Poliţiştii au deschis o anchetă, au vizionat şi au analizat imaginile de pe camerele de supraveghere din zonă şi astfel au observat principalele semnalmente ale agresorului. Investigațiile continuă în zona respectivă, iar ancheta se concentrează acum pe identificarea şi localizarea suspectului agresor.