O româncă din Elveția luptă de 11 ani să-și recupereze fiul răpit de tată și dus în Iordania în 2015

Tribunalul Districtual din Zürich va pronunța sentința ulterior în acest caz complicat. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Copilul unei românce a fost răpit de tatăl său în 2015 din Elveţia şi dus în Iordania. Femeia se luptă de 11 ani să îşi vadă fiul. Totul a început în anul 2015 când copilul, în vârstă de 3 ani atunci, a fost luat de tatăl său şi dus în Iordania. Băiatul, care acum are 13 ani, locuiește și astăzi în capitala iordaniană Amman, iar mama sa nu mai are niciun fel de contact cu el de mai bine de 10 ani.

Tatăl, un programator iordanian în vârstă de 44 de ani, a fost judecat recent de Tribunalul Districtual din Zürich, iar instanța va anunţa decizia în acest caz la o dată ulterioară. În momentul plecării copilului din Elveţia, cei doi părinți erau deja separați. Tatăl i-a spus româncei că îl va duce pe băiat la grădina zoologică, iar apoi urmau să se întâlnească pentru a lua cina împreună. Însă bărbatul nu a mers însă la grădina zoologică, a ajuns cu fiul său la aeroport, de unde s-a îmbarcat într-un avion spre Amman, iar băiatul nu s-a mai întors de atunci în Elveția, relatează publicaţia Limmattaler Zeitung.

Mama româncă este arhitectă și primit custodie exclusivă în momentul în care s-a despărţit de partenerul său. Aceasta a încercat de mai multe ori în cei 11 ani să-și aducă fiul înapoi, însă demersurile sale s-au lovit însă de refuzul fostului partener. După ce românca a inițiat diverse proceduri judiciare, fostul partener iordanian i-ar fi cerut prin e-mail să retragă toate acțiunile, amenințând-o că, în caz contrar, nu își va mai vedea niciodată copilul.

Bărbatul a fost arestat în Germania la data de 1 iunie 2025, la zece ani după plecarea sa cu minorul, iar o lună mai târziu, autoritățile germane l-au extrădat în Elveția, unde se află de atunci în arest preventiv.

Anchetatorii au reconstituit întreaga întâmplare şi, în urma cercetărilor, susțin că plecarea nu a fost o hotărâre luată pe moment, ci a fost rezultatul unei acţiuni pregătite din timp. Astfel, cu câteva săptămâni înainte, tatăl plecase în vacanţă împreună cu copilul în Iordania, iar procurorul consideră că această deplasare ar fi fost folosită pentru a obține acordul scris al mamei privind ieșirea minorului din țară. Se pare că același document ar fi fost prezentat din nou la controlul de frontieră în ziua răpirii şi că angajații nu au observat că documentul semnat de mamă avea o dată mai veche.

În urma cercetărilor efectuate, acuzarea solicită condamnarea bărbatului acuzat că şi-a răpit fiul la 6 ani și jumătate de închisoare pentru lipsire de libertate și răpire, precum și interzicerea intrării în Elveția pentru o perioadă de zece ani.

După arestare, în timpul audierilor, tatăl copilului a susținut că se temea că fosta parteneră îl va duce pe băiat în România. „Am vrut să-l protejez de acest lucru”, a declarat acesta. „Mi-a fost teamă că nu va mai face parte din viața mea.” Totodată, a susţinut că decizia prin care mama primise custodia exclusivă este una „nedreaptă”. Tatăl a mai declarat că adolescentul este în prezent „sănătos și sportiv” și că mutarea în Iordania nu i-ar fi provocat niciun prejudiciu. „Sunt un tată foarte grijuliu. Nu aș face niciodată ceva care să-i dăuneze copilului meu”, a adăugat acesta în faţa anchetatorilor. În plus, potrivit relatării sale, băiatul nu ar fi dat semne că îi este dor de mamă. Adolescentul urmează cursurile unei școli internaționale, vorbește araba și engleza și locuiește alături de tatăl său, cea de-a doua soție a acestuia și o soră vitregă.

Avocata bărbatului a solicitat achitarea clientului său în ceea ce priveşte acuzația de răpire şi consideră că acesta ar trebui sancționat numai pentru îndepărtarea unui minor de lângă persoana care avea custodia. În plus, apărarea bărbatului iordanian a cerut ca pedeapsa să fie suspendată, pentru că tatăl reprezintă principala persoană de referință pentru copil. „Fiul știe despre o posibilă întoarcere în Elveția, dar nu și-o dorește”, a susținut avocata în faţa instanţei de judecată.

Pe de altă parte avocatul româncei a declarat în sala de judecată: „I-a fost luată întreaga copilărie alături de fiul ei”. Procurorul, însă, a descris consecințele într-un mod și mai dur: „Pentru mamă, răpirea a însemnat pierderea totală a copilului, comparabilă cu moartea acestuia.”

Adolescentul nu a fost prezent la proces, însă a fost reprezentat de propriul avocat, care a transmis instanței că băiatul „nu se simte răpit”, că se simte foarte bine în Iordania și că nu dorește ca tatăl său să fie pedepsit. Dar dacă va exista totuși o condamnare pentru tatăl său, băiatul ar vrea ca sancțiunea să fie cât mai blândă, pentru că se teme că o perioadă îndelungată de detenție ar afecta relația cu părintele său. „Îi este dor de tatăl său și dorește ca acesta să se întoarcă repede acasă”, a explicat avocatul adolescentului. Reprezentantul mamei a contestat autenticitatea acestor declarații și a susținut că ar fi fost redactate de familia inculpatului.

Tribunalul Districtual din Zürich va pronunța sentința ulterior.