Presa internațională scrie despre cel mai nou proiect de infrastructură care va purta numele lui Trump: Linia electrică România-Moldova

Presa internațională scrie despre cel mai nou proiect de infrastructură care va purta numele lui Trump: Linia electrică România-Moldova. Sursa colaj foto: Facebook/U.S. Embassy Chisinau & Getty Images

Presa internaţională a relatat marţi despre cel mai nou proiect de infrastructură care va purta numele preşedintelui american, Donald Trump. Linia electrică va conecta România şi Republica Moldova, iar proiectul este susținut de Guvernul SUA cu o investiție de 130 de milioane de dolari. Reuters şi Ukrainian National News (UNN) sunt doar două dintre publicaţiile care au preluat acest subiect.

Reuters scrie "O linie electrică de înaltă tensiune planificată, care va lega România și Moldova, va fi denumită «Trump Liberty Line», acesta fiind cel mai recent proiect de infrastructură care poartă numele președintelui american".

Ambasada SUA la Chișinău a precizat într-o postare pe X că proiectul, "susţinut susținut printr-o investiție de 130 de milioane de dolari din partea guvernului SUA", va consolida securitatea și independența energetică a Republicii Moldova.

"Guvernul Republicii Moldova sprijină inițiativele care aduc beneficii cetățenilor țării, în special pe cele care asigură securitatea și infrastructura energetică a statului", a declarat Dumitru Ciorici, purtătorul de cuvânt al guvernului Republicii Moldova, pentru Reuters.

Conform sursei citate, oficialii români nu au răspuns imediat solicitărilor de a comenta despre acest proiect.

Moldova, una dintre cele mai sărace țări din Europa și candidată la aderarea la Uniunea Europeană, își importă cea mai mare parte a energiei electrice prin intermediul conexiunilor existente cu România și Ucraina. Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei au perturbat în trecut aceste livrări.

Numele lui Trump a fost atribuit unui număr tot mai mare de proiecte din întreaga lume, inclusiv un coridor de transport propus prin Armenia și o bază militară planificată în Polonia, pe măsură ce guvernele încearcă să câștige bunăvoința președintelui american.

Ukrainian National News (UNN) titrează "O linie de transport al energiei electrice urmează să fie construită între România și Moldova și va purta numele lui Trump".

"Săptămâna trecută a marcat un important pas înainte pentru viitorul energetic al Republicii Moldova, când Ministerul Energiei, Moldelectrica, Black & Veatch și Ambasada SUA la Chișinău au lansat grupul de lucru pentru linia electrică Strășeni–Gutinaș „Trump Liberty Line", au transmis reprezentanţii Ambasadei SUA la Chişinău şi Ministerul Energiei al Republicii Moldova într-un comunicat, au mai scris jurnaliştii de la UNN.