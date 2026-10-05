Boc cere Loteriei să scoată păcănelele din agenţiile loto din Cluj-Napoca. "Statul trebuie să fie primul care dă exemplul, nu ultimul"

Boc cere Loteriei să scoată păcănelele din agenţiile loto din Cluj-Npoca (Imagine cu caracter ilustrativ) FOTO: Getty Images

Primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc, a cerut Loteriei Române să scoată păcănelele din agenţiile loto, după ce Consiliul Local a interzis jocurile de noroc în spaţiile fizice, printr-o hotărâre adoptată la 4 septembrie 2026. Edilul a transmis că "nu putem cere operatorilor privați să respecte un standard pentru protejarea comunității, iar în spațiile unei companii a statului să continuăm să vedem aceleași aparate".

Boc a avut un mesaj ferm pentru Loteria Română: "Scoateți păcănelele din agențiile loto din Cluj-Napoca și demonstrați că responsabilitatea socială este mai importantă decât veniturile obținute din aceste aparate".

"Mesaj către Loteria Română: scoateți păcănelele din agențiile loto din Cluj-Napoca. Consiliul Local Cluj-Napoca a transmis un mesaj fără echivoc: nu vrem ca păcănelele să mai facă parte din viața cotidiană a orașului nostru.

De aceea, solicit public Loteriei Române să respecte spiritul acestei decizii și să retragă aparatele de tip slot-machine din agențiile loto pe care le operează în Cluj-Napoca.

Nu putem cere operatorilor privați să respecte un standard pentru protejarea comunității, iar în spațiile unei companii a statului să continuăm să vedem aceleași aparate.

Statul trebuie să fie primul care dă exemplul, nu ultimul care se conformează.

Nu avem nimic împotriva Loteriei Române și nici împotriva activităților desfășurate legal. Dar atunci când discutăm despre păcănele, discutăm și despre riscul dependenței, despre familii care pot ajunge în dificultate și despre tineri vulnerabili în fața promisiunii câștigului rapid.

Prosperitatea adevărată nu vine dintr-o apăsare de buton. Se construiește prin educație, muncă, talent, creativitate și perseverență.

Cluj-Napoca își dorește să fie un oraș al educației, inovării și oportunităților reale. Un oraș în care tinerilor le oferim biblioteci, sport, cultură, antreprenoriat și spații pentru creativitate, nu cât mai multe oportunități de a intra în contact cu jocurile de noroc.

De aceea, apelul meu către Loteria Română este ferm, dar deschis dialogului: Fiți partenerul comunității noastre. Scoateți păcănelele din agențiile loto din Cluj-Napoca și demonstrați că responsabilitatea socială este mai importantă decât veniturile obținute din aceste aparate", a postat Boc pe Facebook.

Guvernul "a dat mână liberă" primăriilor

La începutul anului 2026, Guvernul a modificat, prin Ordonanța de urgență privind administrația, reglementările referitoare la organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (OUG 7/2026), deleagând primăriilor dreptul de a elibera autorizații de funcționare pentru sălile de jocuri de noroc.

Astfel, primăriile pot aproba sau chiar interzice jocurile de noroc în localitățile pe care le gestionează. De asemenea, a fost introdusă obligația operatorilor licențiați de a obține, pe lângă licența națională, și o autorizație de funcționare de la autoritatea administrației publice locale pe raza căreia își desfășoară activitatea.