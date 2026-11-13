Bild: Cererile șocante ale rușilor pentru Europa. 6 țări, unele membre NATO, afectate. Putin vrea și Transnistria și Găgăuzia

Președintele rus Vladimir Putin. Foto: GettyImages

În cadrul discuțiilor multilaterale de la Abu Dhabi pentru a pune capăt războiului din Ucraina, delegația rusă a prezentat informal puncte pentru o „nouă ordine europeană de securitate” care ar afecta nu doar Kievul. Reprezentanții Kremlinului au cerut retragerea Finlandei din NATO și au cerut, de asemenea, ca alianța să își abandoneze bazele militare din Letonia, Lituania și Estonia. Toate aceste puncte au fost transmise reprezentanților UE prezenți în Emirate, relatează Bild.

Condițiile prezentate de negociatorii ruși în Emiratele Arabe Unite sunt doar una dintre inițiativele discutate în cercurile informale, notează Bild.

Cererile Moscovei s-au extins și la Moldova, care nu este membră NATO. Reprezentanții ruși au propus un plan de reformare a statului într-o federație formată din teritoriile moldovenești propriu-zise, ​​Găgăuzia și Transnistria. Aceasta din urmă este un stat autoproclamat de facto, independent de controlul Chișinăului din 1991 și nerecunoscut de niciun stat membru al ONU. Dacă Republica Moldova aderă la UE, Transnistriei și Găgăuziei ar trebui să li se permită să organizeze referendumuri de independență, au cerut rușii.

În schimbul păcii, Ucraina este obligată să cedeze părțile din regiunile Donețk și Lugansk pe care le controlează, să renunțe la planurile sale de aderare la NATO, să demilitarizeze porturile Nikolaev și Odesa și să încheie acorduri separate privind libertatea navigației în Marea Neagră și Marea Baltică.

În schimbul tuturor cerințelor enumerate privind cele șase țări europene, reprezentanții Kremlinului au propus retragerea armelor nucleare din Belarus, abandonarea desfășurării rachetelor rusești cu rază medie de acțiune acolo și retragerea unităților Forțelor Armate Ruse din Transnistria.

Întrebat despre aceste propuneri, secretarul de presă al președintelui rus, Dmitri Peskov, a declarat că la Abu Dhabi Rusia nu a cerut retragerea Finlandei sau a oricărei alte țări din NATO. „Nu sunt la curent cu acest lucru. Nu, nu a fost propus. Desigur, acest lucru nu a fost discutat”, a declarat Peskov, citat de RBC .

Finlanda este una dintre ultimele două țări admise în NATO. Țara scandinavă a aderat în aprilie 2023, sprijinul pentru această decizie în societatea finlandeză crescând exponențial imediat după invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia, pe 24 februarie 2022. De-a lungul istoriei sale de aproape 80 de ani, Alianța Nord-Atlantică nu a avut precedent pentru retragerea statelor membre din bloc. Doar două țări, Franța și Grecia, și-au suspendat temporar participarea militară, dar ulterior au restabilit calitatea de membru cu drepturi depline.

Kremlinul vorbește din nou de retragerea NATO la granițele din 1997

Jared Kushner şi Steve Witkoff au călătorit joi în Rusia, unde s-au întâlnit la Kremlin cu Vladimir Putin. Discuția a avut loc după reluarea negocierilor Rusia, Ucraina şi SUA la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite. La finalul întâlnirii de la Moscova, emisarii lui Donald Trump au călătorit la Dublin.

Consilierul Kremlinului pentru afaceri internaționale, Iuri Ușakov, a declarat că este „evident” că actualul sistem de securitate „nu funcționează”, adăugând că Rusia „speră” că și europenii vor sprijini eforturile pentru o nouă ordine de securitate.

Iuri Ușakov a dat detalii despre discuția dintre liderul rus și cei doi americani.



„Este evident că actualul sistem european de securitate nu funcţionează. Şi sperăm ca reprezentanţii ţărilor europene să sprijine, la rândul lor, eforturile de a conveni asupra parametrilor unei noi arhitecturi de securitate şi pace, unice şi indivizibile”, a declarat consilierul Kremlinului pentru afaceri internaţionale, Iuri Uşakov, într-o declaraţie de presă după întâlnirea lui Putin cu emisarii americani.

Uşakov a adăugat că Putin şi-a prezentat deja propunerile în acest sens în anul 2021, când a cerut NATO să se retragă la graniţele din 1997.



În acelaşi timp, a adăugat el, Moscova are acum idei noi, bazate pe „lecţiile” pe care le-a desprins din situaţia actuală, în care Occidentul caută înfrângerea strategică a Rusiei, potrivit lui.



Totodată, consilierul Kremlinului s-a referit la demersurile întreprinse de europeni pentru a se alătura negocierilor privind Ucraina, dar a subliniat că aceştia trebuie să decidă „dacă doresc pacea sau continuarea războiului”. „Până acum, acţiunile lor indică cea de-a doua variantă”, a afirmat el.



Cu toate acestea, Uşakov a calificat negocierile tripartite de la Abu Dhabi drept „constructive” şi „productive” şi a asigurat că ele vor continua.