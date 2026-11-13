Un primar din Buzău cere comasarea comunelor și îi atacă pe colegii săi: „Unii vor să rămână în funcție doar pentru a avea un serviciu”

1 minut de citit Publicat la 11:22 13 Noi 2026 Modificat la 11:24 13 Noi 2026

Primarul comunei Movila Banului din județul Buzău, Dorin Moise. Sursă foto: Facebook

Primarul comunei Movila Banului din județul Buzău, Dorin Moise, a declarat vineri, într-o intervenție la Antena 3 CNN, că susține comasarea voluntară a comunelor și spune că reforma administrației locale ar putea eficientiza activitatea primăriilor. Edilul a mai explicat că serviciile locale vor rămâne în continuare pentru cetățeni, chiar dacă unele primării vor fi desființate, explicând că vor exista doar doi funcționari publici în cadrul instituției. Totodată, edilul susține că unii primari care se opun reformei vor, de fapt, să își păstreze funcțiile.

Acesta a mai declarat că, în opinia sa, reforma administrației locale reprezintă o temă esențială viitorul satului românesc.

„La ultimul recensământ avem 2.400 de locuitori. Discutăm astăzi despre o regionalizare și comasarea comunelor. Asta e o temă esențială pentru viitorul satului românesc. Eu, ca primar, nu decid eu. Eu susțin ferm comasarea comunelor, pentru că administrația trebuie să lucreze pentru cetățean.

Sunt de acord comasarea voluntară, pentru că, dacă luăm exemplul satului meu, eu sunt din Limpeziși. Până în 1968, Limpeziși era comună. Din 1968 s-a făcut alipire de Ciorani, ca și Movila.

Deci noi până în 1968, ca administrație, erau două administrații: Ciorani cu Movila și Limpeziși de stătătoare”, a declarat Dorin Moise, la Antena 3 CNN.

Întrebat cum vede reorganizarea administrativ-teritorială și când ar putea avea loc comasarea voluntară, primarul a răspuns că:

„Acum văd așa foarte mulți primari că își spun imediat opinia. Nu e decizia la noi, decizia este la populație.

Înainte ca Guvernul să dea decizia finală, din câte am auzit, doar din surse, că nu este oficial, că până la 1 martie să se facă reorganizarea aceasta prin referendum voluntar”, a mai explicat edilul.

De asemenea, întrebat ce părere au localnicii despre această reformă, edilul a precizat că, în primul rând, decizia trebuie explicată oamenilor, astfel încât aceștia să înțeleagă ce schimbări vor avea loc și cum vor fi afectați.

„Unii primari care doresc să rămână în funcție pentru a avea un serviciu, noi trebuie să le explicăm oamenilor, pentru că noi aducem serviciile aproape de oameni, nu le luăm serviciile și le ducem în altă parte.

Adică, dacă o primărie va fi desființată, vor rămâne acolo doi funcționari care vor lucra cu cetățeanul care În ziua de astazi, în anul 2026, nu avem era informaticii? Și atunci omul când vine va fi și rezolvat. I se va da adeverința pe loc”, a încheiat primarul.