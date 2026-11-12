Primarul de la Cavnic nu mai vrea „MaramuEXIT”: „Eram puțin nervos. Eu nu vreau să scrie Cluj-Napoca pe cartea de identitate”

Primarul de la Cavnic nu mai vrea „MaramuEXIT”: „Eram puțin nervos. Eu nu vreau să scrie Cluj-Napoca pe cartea de identitate”. Foto:colaj Antena 3 CNN

Vladimir Petruț, primarul orașului Cavnic, și-a retras joi, la Antena 3 CNN, declarația prin care amenința că Maramureșul va organiza un referendum pentru a se desprinde de România dacă județul va fi desființat prin reforma administrativ-teritorială. Edilul spune acum că era „puțin nervos” și că Maramureșul „va rămâne în România”. El a cerut însă ca județul să își păstreze numele, chiar și dacă s-ar uni cu Clujul.

„Acum se fac declarații, se spun multe lucruri. Noi suntem oameni politici. Nu, nu, eu iubesc România, îmi iubesc țara, sunt un adevărat român. Era o, să spunem așa, eram puțin nervos, pentru că nu îmi convenea că se discuta peste noapte. Haideți să vă spun o chestie. Adică, pe propunerea care au apărut în spațiul public, se spunea că 45 de UAT-uri din 75 în Maramureș se desființează. Nu era destul, mai desființează și județul.

Dar, ascultând aseară la dumneavoastră, Antena 3 CNN interviul președintelui PSD, Sorin Grindeanu, a spus că nu cunoaște acea hartă cu împărțirea județului în 15 și că nu este asumată de PSD. A apărut cumva fără ca ei să și-o asume, și că ar fi o variantă în jurul curților de apel”, a declarat Vladimir Petruț.

Edilul a subliniat că nu se opune reformei și că discută deja cu o comună vecină despre o comasare voluntară.

„Putem să ne unim și cu Clujul, dar să fie denumirea Maramureș”

Primarul a spus că nemulțumirea sa principală rămâne numele județului. „Maramureșul nu poate ieși din România, o să rămână în România, dar vom lupta să își păstreze identitatea, să se numească în continuare Maramureș. Putem să ne unim și cu Clujul, cu toți, dar să fie denumirea Maramureș, nu Cluj.

Dumneavoastră, ca român, cunoașteți Maramureșul și veți ști de el, dar un străin nu îl va mai vizita. Vom fi șterși de pe harta Europei, nu vom mai exista ca județ. Ne pierdem identitatea, ne pierdem cultura, ne pierdem tradițiile.

Maramureșenii își iubesc județul. Toată lumea vine în Maramureș, le place tradiția, portul, mâncarea, cultura. Odată ce ți-ai pierdut identitatea și numele, ți-ai pierdut și tradițiile. Eu nu vreau să scrie Cluj-Napoca pe cartea de identitate”, a declarat Petruț.

Vladimir Petruț, primarul orașului Cavnic, a amenințat, miercuri seara, la Antena 3 CNN, că județul Maramureș va organiza un referendum pentru independență și se va rupe de România, dacă reforma administrativ-teritorială va avea loc. Edilul susține că se încearcă „distrugerea” județului și a spus că va scoate oamenii în stradă. Nu este de acord nici cu comasarea orașului pe care îl conduce.

Nici propunerea comasării orașelor și comunelor mai mici nu este pe placul edilului, care susține că orașul pe care îl conduce se finanțează singur.

„Haideți să vă spun o chestie cu desființarea asta. Ăsta e un fleac, cum ar veni „v-am ciuruit”, deci nu se va desființa nimic, deocamdată legislația nu permite să se întâmple acest lucru, să se citească bine Constituția. Noi azi de dimineață am stat cu colegii de la contabilitate și am făcut o analiză a ce ar însemna reducerea de cheltuieli. Din totalul bugetului orașului pe care îl avem, care e asigurat de statul român, doar 9% este cheltuit de primărie, restul este cheltuit de instituțiile celelalte, spitale, școli și așa mai departe.

Păi dacă se reorganizează primăria, noi avem venituri mai mari ca cheltuielile, n-avem nicio datorie, suntem o UAT care îndeplinim toate condițiile. Dumneavoastră îmi spuneți că nu îndeplinim numărul de populație, este posibil, dar întreb eu atunci care e rolul acestei țări?” a spus Petruț.

Primarul susține că o reformă administrativ-teritorială trebuie să țină cont și de istorie, tradiție și puterea financiară a localității.

„Nu mai ținem cont de istorie și de tradiție? Dacă eu îmi gestionez bine cheltuielile, nu am probleme de funcționare, nu îmi dă guvernul bani că mă descurc singur, de ce vii tu să intri la mine cu bocancii să-mi explici că trebuie să mă desființezi, să mă comasezi, cu o comună din jurul meu care nu are gaz, nu are canalizare, nu are nimic și eu le am pe toate, mă muți acolo. Eu am condiții de municipiu, de ce să vii să mă desființzi că așa vrei tu?”, a spus edilul.

În ceea ce privește o eventuală absorbire a județului Maramureș de către Cluj, care și-ar păstra statutul administrativ, potrivit hărții propuse de PSD, Vladimir Petruț amenință că într-un astfel de scenariu, Maramureșul și-ar declara independența.

„Țara Maramureșului din istoria voievozilor, de la Pintea încoace, a fost țară. Noi ne-am unit cu țara în 1918. Atunci noi vom face referendum să ne rupem de România Mare. Să revenim înapoi la statutul nostru de țara Maramureșului. De ce veniți să ne călcați în picioare independența? (...) Maramureșul a fost independent”, a spus el.