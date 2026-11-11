Primarul de la Cavnic amenință cu „MaramuEXIT”. „Dacă vii cu bocancii să mă comasezi, ne rupem de România Mare”

5 minute de citit Publicat la 20:27 11 Noi 2026 Modificat la 20:27 11 Noi 2026

Nici propunerea comasării orașelor și comunelor mai mici nu este pe placul edilului, care susține că orașul pe care îl conduce se finanțează singur. Foto:colaj Antena 3 CNN

Vladimir Petruț, primarul orașului Cavnic, a amenințat, miercuri seara, la Antena 3 CNN, că județul Maramureș va organiza un referendum pentru independență și se va rupe de România, dacă reforma administrativ-teritorială va avea loc. Edilul susține că se încearcă „distrugerea” județului și a spus că va scoate oamenii în stradă. Nu este de acord nici cu comasarea orașului pe care îl conduce. Petruț a fost aspru criticat de europarlamentara Maria Grapini, care i-a spus că declarațiile sale sunt „periculoase” și „primitive”.

Edilul orașului Cavnic este înfuriat de „planul Benea”, reforma administrativ-teritorială propusă de PSD. 26 de județe ar urma să dispară, inclusiv Maramureș, care ar urma să intre sub tutela Clujului.

Nici propunerea comasării orașelor și comunelor mai mici nu este pe placul edilului, care susține că orașul pe care îl conduce se finanțează singur.

„Haideți să vă spun o chestie cu desființarea asta. Ăsta e un fleac, cum ar veni „v-am ciuruit”, deci nu se va desființa nimic, deocamdată legislația nu permite să se întâmple acest lucru, să se citească bine Constituția.

Noi azi de dimineață am stat cu colegii de la contabilitate și am făcut o analiză a ce ar însemna reducerea de cheltuieli. Din totalul bugetului orașului pe care îl avem, care e asigurat de statul român, doar 9% este cheltuit de primărie, restul este cheltuit de instituțiile celelalte, spitale, școli și așa mai departe.

Păi dacă se reorganizează primăria, noi avem venituri mai mari ca cheltuielile, n-avem nicio datorie, suntem o UAT care îndeplinim toate condițiile. Dumneavoastră îmi spuneți că nu îndeplinim numărul de populație, este posibil, dar întreb eu atunci care e rolul acestei țări?” a spus Petruț.

MaramuEXIT: primarul amenință cu referendum pentru independență

Primarul susține că o reformă administrativ-teritorială trebuie să țină cont și de istorie, tradiție și puterea financiară a localității.

„Nu mai ținem cont de istorie și de tradiție? Dacă eu îmi gestionez bine cheltuielile, nu am probleme de funcționare, nu îmi dă guvernul bani că mă descurc singur, de ce vii tu să intri la mine cu bocancii să-mi explici că trebuie să mă desființezi, să mă comasezi, cu o comună din jurul meu care nu are gaz, nu are canalizare, nu are nimic și eu le am pe toate, mă muți acolo. Eu am condiții de municipiu, de ce să vii să mă desființzi că așa vrei tu?”, a spus edilul.

În ceea ce privește o eventuală absorbire a județului Maramureș de către Cluj, care și-ar păstra statutul administrativ, potrivit hărții propuse de PSD, Vladimir Petruț amenință că într-un astfel de scenariu, Maramureșul și-ar declara independența.

„Țara Maramureșului din istoria voievozilor, de la Pintea încoace, a fost țară. Noi ne-am unit cu țara în 1918. Atunci noi vom face referendum să ne rupem de România Mare. Să revenim înapoi la statutul nostru de țara Maramureșului. De ce veniți să ne călcați în picioare independența? (...) Maramureșul a fost independent”, a spus el.

Primarul a declarat că se încearcă „distrugerea din pix” a județului.

„Ce are Maramureșul cu Clujul? Ce am eu istoric cu ei? Eu m-am născut în România, am trăit în Italia 10 ani, puteam să rămân definitiv. Eu am vrut să trăiesc în Maramureș. Azi vine cineva și îmi schimbă regulile vieții. Acolo unde sunt localități care nu sunt sustenabile, care nu se pot susține, sunt de acord să se discute, dar eu mă pot autosusține. Eu îndeplinesc toate condițiile, de ce trebuie să vină cineva să decidă pentru mine? Dacă se începe distrugerea Maramureșului suntem dispuși să ieșim în stradă să scoatem oamenii în stradă”, a spus Petruț.

Întrebat dacă se teme că-și pierde funcția de primar, edilul a afirmat: „Nu vă temeți pentru funcția mea de primar. Vă garantez că ies primar ori de câte ori candidez. Dacă nu o să ies. primar mă duc deputat sau europarlamentar”.

Vladimir Petruț a mai susținut că 89% din populația României trăiește la sat.

„În 2007, când noi am aderat la UE au fost făcute pe heirup niște orașe ca să îndeplinim condiții ca să fim membri ai Uniunii Europene. În Maramureș s-au făcut 5 orașe în 2007 peste noapte. Când am fost la Bruxelles în octombrie ni s-a explicat că România are astăzi 89% din populație în rural și doar 10% în urban”, a spus el.

Maria Grapini: Suntem primitivi?

În platoul Antena 3 CNN s-a aflat și europarlamentara Maria Grapini, care l-a contrazis pe edilul orașului Cavnic.

„Nu știu de unde are cifrele domnul primar. Nu a fost condiție de aderare numărul de orașe, haideți să nu dezinformăm. Știu tratatul, l-am citit. Sunt din 2014 aici. Nu a fost condiție, din contră că în UE e pe regiuni, nu puteau să ne pună condiția asta”, a spus Maria Grapini.

Europarlamentara l-a criticat dur pe Vladimir Petruț pentru afirmațiile pe care le-a făcut și pentru amenințările că va scoate oamenii în stradă.

„Apoi, dumneavoastră spuneți, eu m-am și speriat, vai de mine vă despărțiți de țară. Alții au murit ca să fim uniți. Cum să vă rupeți de țară? Dar nu e nicio distrugere. Chiar vrem să ne facem șanțuri între noi?

Suntem în România. Dacă există o comasare va exista și o alegere pe toată zona aceea și va ieși cel care este cel mai bun. Pe mine mă sperie poziția dumneavoastră pentru că lucrați în adminstrație.

V-am auzit azi vorbind de furt și de ieșit din stradă. E tragic dacă gândiți așa ca un edil. Suntem primitivi? Nu înțelegem că avem nevoie și de o reformă administrativă. Că termenul e scurt. Poziția dumneavoastră e total greșită, cum să spuneți că nu aveți nimic în comun cu Clujul. Eu sunt născută în Galați și trăiesc în Timișoara de 50 de ani, asta nu înseamnă că am plecat în altă Românie. Avem o singură Românie. Nu mai dați asemenea mesaje absolut periculoase”, a conchis Maria Grapini.

26 de județe ar putea să dispară

Prima etapă a reformei administrativ-teritoriale ar trebui încheiată până la alegerile din 2028, astfel încât acel scrutin să reflecte noua organizare a țării, a declarat miercuri, în exclusivitate la Antena 3 CNN, europarlamentarul PSD Dragoș Benea, arhitectul acestui proiect aflat în lucru.

România ar putea rămâne cu numai 15 județe, în loc de 41, dacă reforma administrativ-teritorială discutată în PSD ar fi aplicată într-o formă care să urmeze modelul celor 15 Curți de Apel din sistemul judiciar.

Reforma, în această variantă, ar presupune redesenarea actualelor granițe administrative, astfel încât mai multe județe să fie reunite în unități teritoriale mai mari. Printre județele care ar putea rămâne centre administrative se numără Bihor, Timiș, Dolj, Constanța, Galați, Prahova, Alba, Mureș, Bacău, Iași, Suceava și Cluj.

În schimb, județe precum Satu Mare, Arad, Caraș-Severin, Olt, Gorj, Mehedinți, Tulcea, Dâmbovița, Buzău, Vaslui, Botoșani și Neamț ar putea dispărea ca unități administrative distincte, urmând să fie comasate cu județele învecinate.